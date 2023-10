Miopia política

Actualitzada 02/10/2023 a les 05:55

Com és habitual, el Congrés dels Estats Units va aprovar aquest dissabte una votació, que va permetre que el govern continuï obert, només unes hores abans que s’acabés el temps. Una petita quantitat de conservadors populistes extrems esperaven tancar totes les branques del govern, però a l’últim moment, una proposta de llei va ser modificada i aprovada una vegada que l’ajut financer a Ucraïna pel seu esforç de guerra va ser eliminada. El fet que els republicans conservadors puguin ara descarrilar aquest ajut mostra com serà de fràgil el suport continuat del món occidental per contribuir a la defensa d’Ucraïna just quan més ho necessita. A Europa, les coses estan igual de complicades. Ahir, el partit populista SMER de l’Eslovàquia, liderat pel Robert Fico, va guanyar el 23% dels vots i es va convertir en la força política més votada. Fico és un polític prorús que ha promès acabar amb el suport militar eslovac a Ucraïna i bloquejar les ambicions d’Ucraïna a l’OTAN, la qual cosa dividiria Europa. Encara més preocupant és el missatge que tot això està enviant als Balcans.

Els llargs i fracturats lligams entre Kosovo i Sèrbia estan una altra vegada en tensió. El detonant d’aquest últim enfrontament va ser l’assassinat d’un policia kosovar i el tiroteig posterior que va deixar tres paramilitars pròxims a Sèrbia morts. Les arrels de les tensions es remunten als anys noranta i a la desintegració de l’antiga Iugoslàvia, que va portar a la creació de l’estat de Kosovo. L’OTAN va advertir d’una nova acumulació d’artilleria i unitats de tancs serbis a prop de la frontera de Kosovo.

Una pau fràgil s’ha preservat a Kosovo durant els últims vint anys, però Sèrbia i Rússia segueixen sense reconèixer la independència de Kosovo i semblen disposades d’aprofitar la falta d’unió a Europa de cara al conflicte ucraïnès per motivar els grups extremistes a Kosovo a agafar armes. Això és un malson per a Europa; s’ha de prevenir la guerra als Balcans a tot preu. No importa com de miops es tornin els polítics republicans dels Estats Units, Europa ha de demostrar que és capaç de mantenir-se unida i donar suport a Ucraïna per contenir Rússia i altres grups paramilitars afins a Rússia, a Europa.