Claus del contracte de desenvolupament de 'software', web o app

Actualitzada 28/09/2023 a les 05:55

És molt habitual que les empreses i particulars encarreguin el desenvolupament del seu software, la creació de la seva pàgina web o aplicació mòbil, sense signar un contracte amb el desenvolupador o informàtic, acordant-ho només de paraula o, com a molt, signant una proposta comercial. I això pot generar conflictes entre les parts i afectar greument l’ús de l’eina tecnològica. Aspectes com el contingut del software, la transmissió de la titularitat dels actius, la propietat intel·lectual, la no-competència, el fraccionament del preu, les funcionalitats que ha de tenir l’eina, entre d’altres, són qüestions clau que han de ser acordades des de l’inici i que, si no es tenen en compte, poden generar-nos importants conseqüències, com ara que el desenvolupador no ens entregui l’eina, que el software presenti errors o funcionalitats diferents a les acordades a l’inici, que paguem un preu superior per modificacions no previstes o que s’utilitzi el nostre software per vendre’l a empreses de la competència, per exemple.

Per tant, és important que abans de contractar el desenvolupament d’un software, web o app, firmem un contracte amb el desenvolupador on es regulin, entre d’altres, les següents clàusules:

1. Funcionalitat de l’eina: és recomanable preveure les característiques que haurà de tenir la web o app, els detalls de funcionament, accessibilitat, usabilitat, disseny i seguretat, i delimitar correctament les funcionalitats, de forma que quedi fixat l’objecte del contracte i, en el cas d’incompliment, puguin exigir-se penalitzacions.

2. Procediment de revisió i d’aprovació: s’acorden els terminis d’entrega dels treballs, que poden delimitar-se per fases o per etapes, i es regulen procediments de revisió periòdica de l’evolució del software, les seves funcionalitats i les eventuals diferències sobre l’encàrrec inicial.

3. Preu i períodes de pagament: és interessant establir un preu amb pagament fraccionat que es vagi abonant a mesura que s’aproven els treballs, segons les fases o etapes de desenvolupament, de tal forma que pugui controlar-se l’evolució correcta dels treballs i que es vagi pagant a mesura que s’assoleixen les fites. En alguns casos, també es fixaran fórmules de retribució variable del desenvolupador o informàtic, com ara la participació en els beneficis o la possibilitat d’ésser soci de l’empresa si es compleixen certs objectius. Així també, es podrà fixar el cost del manteniment del software, en el cas que sigui necessari, o al contrari, establir que no hi haurà cap obligació de contractar el manteniment al mateix desenvolupador.

4. No competència: especialment en el desenvolupament de software amb condicions especials i de naturalesa sensible, és recomanable regular que el desenvolupador no pugui utilitzar el mateix programari per vendre’l a empreses de la competència.

5. Període de garantia: es recomana establir un període garantia posterior a l’entrega dels treballs, per validar el funcionament de l’eina i valorar els problemes tècnics i de funcionament que puguin donar-se, durant el qual el desenvolupador es compromet a realitzar els ajustos necessaris perquè funcioni correctament i segons allò pactat.

6. Transmissió dels drets: és vital regular que l’informàtic ha de cedir en exclusiva els drets econòmics de propietat intel·lectual, el codi font, les credencials per poder gestionar la pàgina web o app i, en general, que en finalitzar l’encàrrec es transmeti la propietat i l’ús de tots els elements creats en virtut del desenvolupament del software.

7. Règim de responsabilitat: es regulen els efectes d’un eventual incompliment contractual per part del desenvolupador, ja sigui perquè l’eina no presenta les característiques pactades, no funciona correctament o no s’entrega en els terminis acordats, i les penalitzacions que corresponguin en cada cas.

8. Confidencialitat i protecció de dades: s’estableix que tota la informació que s’entregui o que es derivi del desenvolupament del software, web o app, serà tractada amb caràcter confidencial i de conformitat amb el previst a la legislació sobre protecció de dades, havent-se de signar un contracte d’encarregat de tractament de les dades personals tractades per l’informàtic.

9. Resolució de conflictes: finalment, en el cas que es donés una controvèrsia, que aquesta s’intentarà resoldre amistosament i que, a falta d’acord, les parts se sotmetran als tribunals o al procediment d’arbitratge que prevegin.

En conclusió, a la pràctica poden donar-se multitud de situacions que poden afectar el desenvolupament del software, web o app que contractem, el qual té una gran importància per als nostres negocis, així que és vital que subscrivim un contracte de desenvolupament que doni cobertura als aspectes indicats anteriorment i a les moltes casuístiques que poden donar-se, tant durant el procés de creació del software com en la seva execució, per a la nostra protecció, la de la nostra empresa i la dels nostres treballadors, clients i proveïdors.



*Oriol Giró, Soci director d’Emindset Law