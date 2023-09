Actualitzada 27/09/2023 a les 06:13

Divendres passat, Encamp va acollir la 12a Gala de les Viles Florides, la primera edició celebrada a Andorra i amb la totalitat de les parròquies guardonades. Es tracta d’un projecte que reconeix la tasca dels pobles per millorar els espais verds urbans i enjardinats. El guardó va molt més enllà de premiar les ciutats que tenen la quantitat més gran de plantes i flors, ja que l’objectiu de la iniciativa cerca distingir aquelles viles que s’esforcen per protegir els seus espais verds, millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i dediquen esforços per una conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambientals. Si no fos així, el guardó premiaria únicament els pobles amb un major pressupost destinat a la plantació i al manteniment d’una gran quantitat de flors.

En el context socioeconòmic i climatològic actual, iniciatives com aquestes prenen molta rellevància. D’una banda, perquè aquest tipus de projectes fomenten el respecte dels entorns, amb la integració d’espais verds en les zones urbanes, influint positivament en el benestar dels ciutadans, en un moment en què la construcció comporta la urbanització de nous espais i el risc de perdre zones verdes. Participar en aquestes iniciatives ajuda a la conscienciació sobre la necessitat de tenir cura del nostre entorn. Per altra banda, perquè amb el canvi climàtic i la disminució de les precipitacions, augmenten els períodes de sequera en moltes zones, comportant la necessitat d’incrementar els esforços per una gestió responsable del recurs hídric. Els pobles han de buscar noves espècies amb una millor adaptabilitat a la climatologia, cercar plantes amb un baix consum d’aigua, reduir al màxim les superfícies de gespa que requereixen molta aigua i buscar sistemes de reg més eficients i sostenibles.

Tenint en compte els beneficis de formar part d’aquest projecte, celebro que finalment totes les parròquies ja siguin Viles Florides.