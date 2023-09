L'última pujada de tipus?

Actualitzada 18/09/2023 a les 05:51

El passat 14 de setembre el BCE va decidir tornar a apujar els tipus d’interès per desena vegada consecutiva, deixant-los en el 4,50%, un nivell que no vèiem des del maig del 2001.Aquesta decisió reflecteix la voluntat de les autoritats monetàries de prioritzar la lluita contra la inflació per sobre del creixement econòmic de la zona euro.El BCE preveu que la inflació segueixi sent massa alta durant massa temps, com a conseqüència principalment de l’evolució del preu de l'energia, deixant la seva previsió per al 2023 i al 2024 per sobre del 3%, lluny encara de l’objectiu de 2%.Hem de tenir en compte que l’IPC mitjà de la zona euro de l’agost segueix situant-se encara en un 5,3%.No obstant aquesta darrera pujada, el BCE considera que el tipus d’interès ha assolit un nivell que, mantingut durant un període de temps prou llarg, contribuirà de forma substancial que la inflació baixi fins a l’objectiu del 2%.Sembla, doncs, que ha finalitzat el cicle de les pujades dels tipus d’interès a Europa. Els tipus d’interès no haurien de pujar més si no empitjoren les previsions d’inflació amb les quals treballa el BCE. Aquesta aturada en les pujades arriba molt més tard del que s'esperava i amb el preu del diner molt més alt del previst.Hem de tenir en compte que, tot i que sembli que el BCE no apujarà més els tipus, aquests es troben en el seu punt més alt des del maig del 2001 i el BCE considera que han de mantenir-se així per un període de temps prou llarg per contribuir a reduir la inflació fins a arribar a l'objectiu del 2%, com hem dit.La pregunta que ens hem de fer és quant durarà aquest període de temps “prou llarg” que indica el BCE per plantejar-se abaixar els tipus d’interès.Ja hi ha analistes que situen el moment de començar a retallar tipus en el segon semestre del 2024, no obstant, haurem d’estar atents a les dades d’inflació per veure si es moderen i obren la porta a retallades del tipus d’interès.* Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe