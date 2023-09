Gossos exclosos en els lloguers

Actualitzada 18/09/2023 a les 05:47

En aquests moments hi ha una preocupació que afecta moltes famílies andorranes i que sovint queda en segon pla: els preus exorbitants dels lloguers i la manca d'habitatges disponibles. Però hi ha un aspecte que sovint es passa per alt: la prohibició dels animals de companyia en molts habitatges de lloguer. L'exclusió dels animals de companyia en els contractes de lloguer és una qüestió de justícia social. La creixent demanda ha fet que els preus dels pisos es disparin, convertint-se en una autèntica barrera per a molts ciutadans. La situació és encara més desesperada per a aquells que tenen animals de companyia, sobretot gossos, com a part essencial de les seves vides. Quan els cancel·len el contracte, o els actualitzen el preu del lloguer, si han de canviar de pis i no en troben un que accepti els animals, què haurien de fer? Imaginant per un moment que aquesta discriminació s'apliqués als nens, seria inimaginable que es demanés als pares que abandonin els seus fills. Per què, llavors, es permet que es faci això amb els membres peluts de les seves famílies? Els animals de companyia, els gossos i els gats, ofereixen suport emocional i, en molts casos, són essencials per al benestar dels propietaris. L'estrès i la depressió són problemes que afecten molts individus, i els animals poden ser un antídot eficaç contra aquestes dificultats emocionals. Així com el seu abandonament pot provocar l’aparició d’aquestes patologies mentals en els seus tutors, amb les consegüents repercussions socials. La prohibició d'animals de companyia en tants lloguers és injusta, i contribueix a augmentar el patiment psicològic de moltes persones. Sense oblidar l'angoixa dels animals en ser separats de les persones que estimen. El que tampoc és just, ni ètic. Les polítiques de lloguer haurien de reflectir aquesta realitat. Les restriccions sobre animals de companyia haurien de ser l'última opció, no la primera. Els llogaters responsables poden ser bons tutors de mascotes, i no haurien de ser penalitzats per aquesta raó. És hora que Andorra consideri seriosament una regulació més equitativa en el mercat de lloguer. Una que tingui en compte les necessitats emocionals i mentals dels seus ciutadans i les seves mascotes.