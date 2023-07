Actualitzada 19/07/2023 a les 06:27

Estem en una de les setmanes més càlides de l’any, en què es poden batre rècords històrics de calor. Ja s’han vist termòmetres amb valors inèdits en alguns indrets del planeta i molts països estan en avisos vermells. Fa uns dies, el secretari general de l’Organització de les Nacions Unides alertava “del canvi climàtic fora de control”, després de veure un nou rècord històric de les temperatures mitjanes globals, o valors desmesurats dels termòmetres de l’aigua dels mars; situació que contribueix a augmentar les temperatures globals del planeta.Aquesta canícula ens torna a recordar que les calors extremes ja no són fenòmens puntuals i que el canvi climàtic és ben present. Les temperatures extremes —cada vegada més freqüents—, tenen afectacions en els ecosistemes, el medi ambient, l’agricultura i la ramaderia, però sobretot en la salut de les persones més vulnerables, tal com alerta l’Organització Mundial de la Salut. En aquest sentit, és important que a escala local es comencin a prendre mesures per afrontar les onades de calor que són cada vegada més intenses. Caldria preveure plans d’actuació per evitar incendis, protocols d’emergència, programes informatius i divulgatius d’accions per evitar deshidratacions, o adaptar les infraestructures amb espais més ombrejats. Cal pensar en la gent gran, els infants, les persones amb malalties o els treballadors que desenvolupen la seva activitat laboral al carrer, i evitar les exposicions exteriors i acompanyar-los en aquests episodis extrems. L’aigua és vital per combatre els efectes de la calor i cal garantir-ne el subministrament. Un dels grans reptes és que totes les mesures que es determinin per combatre l’estrès tèrmic no comportin un empitjorament de la situació, com passa amb la col·locació d’aparells d’aire condicionat que contribueixen a agreujar l’escalfament global. Cal, doncs, pensar en mesures sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.