Actualitzada 11/07/2023 a les 06:10

El departament de Mobilitat estima que, durant els mesos de juliol i agost, entraran al país 860.000 vehicles, el 62% dels quals ho faran per la frontera espanyola i la resta per la francesa; es preveu una afluència de 14.000 vehi­cles/dia als quals cal afegir la circulació interior del país. Els valors previstos són similars als de l’any 2019, quan van entrar 858.000 vehicles durant els dos mesos, el 46% dels quals ho van fer des de França i el 54% des d’Espanya. És de suposar que la sortida de vehicles serà similar a l’entrada, per la qual cosa el volum dels que entren i surten del país, concentrats en unes franges horàries que es redueixen a la nit, pot provocar novament els habituals col·lapses estivals. El departament de Mobilitat ha posat en marxa dispositius especials, com ara dobles carrils o la coordinació amb els diferents cossos de policia, per obtenir l’obertura del doble carril a la frontera espanyola, on es temen més retencions.Un cop més, és previsible la saturació de l’espai nacional i de les vies de circulació, agreujada pel dèficit crònic d’aparcament a la capital, aguditzat amb la desaparició de places de pàrquing del Fener i Prada Casadet. Tot plegat fa que, sovint, la població nacional tingui la sensació de trobar-se atrapada en el seu territori. Amb aquestes dades, presentades amb cert triomfalisme, s’insisteix que s’han recuperat els nivells anteriors a la pandèmia i que tot torna a la normalitat. És el tarannà de sempre, el d’incidir en les xifres d’afluència, valorant els impactes econòmics, sense tenir en compte paràmetres que avaluïn el grau de sostenibilitat del model turístic.La nefasta experiència de la pandèmia no ha ensenyat gran cosa; es pretén que tot torni a ser igual que abans i s’oblida la necessitat de reduir les emissions contaminants derivades de la indústria turística. De fet, la desinformació sobre qüestions ambientals, que circula cada dia més per xarxes i plataformes, es constitueix en una bona aliada per retardar la implementació de mesures més contundents per part dels governs. A la pràctica, es dona l’esquena al canvi climàtic; només cal veure les actuacions en matèria turística que es porten a terme al nostre país, com les ampliacions dels dominis esquiables que es volen dur a terme.