Actualitzada 05/07/2023 a les 06:16

Les escoles han iniciat les vacances d’estiu, molt esperades pels infants, però que poden ser un maldecap per als pares que han d’organitzar-se mentre treballen. No tots els progenitors poden gaudir d’aquest període llarg amb els fills. Sovint, els recursos econòmics tampoc són els suficients per a poder inscriure els infants a les diferents ofertes d’activitats. Les vacances escolars i sobretot les d’estiu no estan lliures de controvèrsies per part dels pares, la comunitat educativa o fins i tot alguns mandataris, com passa ara a França, on el president Macron ha anunciat que vol reobrir el debat sobre el nombre de setmanes de descans a l’estiu i les jornades lectives.Les discussions giren al voltant de si cal un descans tan llarg a l’estiu i sobre la distribució de la resta de períodes. La parada estival crea desigualtats entre els infants que gaudeixen d’activitats i els que no poden. Les vacances perjudiquen el ritme d’ensenyament, i fins i tot poden provocar pèrdues d’hàbits i d’aprenentatges. Segons l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), trobem una disparitat en la distribució de les setmanes de vacances i el nombre de dies de descans de l’estiu. Hi ha països que destinen només cinc o sis setmanes a l’estiu, com és el cas de Suïssa o Alemanya, i altres que fan 12 setmanes com a Portugal. Aquestes diferències evidencien que no hi ha cap fórmula clara sobre la distribució idònia. Són molts els factors a preveure, com la necessitat de fer coincidir les vacances escolars amb les festes nacionals, els moments dels docents per poder preparar el curs o la climatologia de l’estiu que dificulta fer classes. Però, certament, una distribució més equilibrada seria més beneficiosa per als infants.Modificar els calendaris escolars requereix arguments sòlids, la necessitat de trobar consensos socials i, sobretot, no oblidar que els principals beneficiaris han de ser els alumnes.