El cost de criar o acollir

Actualitzada 04/07/2023 a les 06:13

Fa just quinze dies presentaven, amb el Grup de Sociologia de l’ARI i Unicef Andorra, l’estudi sobre el cost de la criança a Andorra. El seu principal objectiu era quantificar el cost de criar un fill seguint la metodologia del que publica Save The Children Espanya. Després d’analitzar diferents grups de despeses (alimentació, conciliació, habitatge, oci, educació, sanitat...) es va concloure que el cost de criar un fill són 747 euros al mes de mitjana. Però cal tenir en compte que el pes de cada grup varia amb l’edat de l’infant: així, la conciliació, per exemple, és la despesa més elevada en la franja dels 0 als 3 anys i l’alimentació ho és en la dels 13 als 17.A la roda de premsa es va posar sobre la taula si el cost d’un segon fill seria el mateix. Sabem que no però en aquell moment no l’havíem quantificat, tot i que es va dir que no es podia multiplicar per dos.Just la mateixa setmana, el Govern informava que s’actualitzava la compensació econòmica que reben les famílies o persones acollidores, després de 30 anys! L’import passa a ser de 643 euros per al primer infant acollit. I si ho celebrem perquè s’apropa a l’estimació sorgida del nostre estudi, i ja tocava, ens ha servit per poder calcular quin podria ser el cost per a un segon fill, per a un fill adolescent o per a un amb discapacitat.Fets els càlculs i seguint les bonificacions que aplica el Govern, per a un segon fill l’estimació seria d’un 60% (si per al primer eren 747 euros, criar-ne dos serien uns 1.196 mensuals de mitjana). Per a un adolescent o un fill amb discapacitat seria un 20% més, per tant, uns 896 euros (a l’estudi s’estimaven uns 804). I si és adolescent amb alguna discapacitat (el reglament ja preveu que poden ser sumatòries) es passaria a 1.046 de mitjana mensual.Si ara hi ha una trentena de famílies acollidores, estaria bé que l’actualització les fes créixer i que més infants acollits se’n puguin beneficiar.