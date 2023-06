La quadrilla de Canillo

Actualitzada 27/06/2023 a les 06:10

La Festa Major de Canillo, que enguany tindrà lloc del 14 al 17 de juliol, és una de les festes més esperades pel poble. Però per als membres que formem part de la quadrilla ho és encara més. La quadrilla, formada pels joves de Canillo, és l’encarregada d’organitzar la Festa Major. Els seus inicis es remunten al 1884, tot i que hi ha arxius que la daten d’encara més antiga. Al principi només en formaven part els homes, però a la dècada dels vuitanta del segle passat les dones van fer la primera aparició. Actualment, l’únic requisit per entrar és ser major de 16 anys. Un cop casat, has de deixar de formar-ne part.La Festa Major de Canillo són dies de celebració, però també són moments de tradicions i germanor, on tot el poble es retroba. Al llarg dels anys, la festa ha anat en augment i, en l’actualitat, se celebren entre tres i quatre dies de gresca. Tot i que, per als membres de la quadrilla, no són només aquests dies, són mesos previs de reunions i de molta preparació. Per això aquesta festa té molt simbolisme, molta història per a nosaltres. Recordo com el meu avi m’explicava amb nostàlgia els bons moments viscuts quan ell en formava part. En aquella època no rebien cap subvenció per organitzar els actes. Actualment, el comú dona una subvenció i la quadrilla busca col·laboradors perquè facin una aportació a canvi de publicitat.Activitats com el ball del fanalet o el pasacalles després de la missa de diumenge són alguns dels actes que avui dia encara es conserven i que són imprescindibles dins del programa de la nostra festa.En l’actualitat, més de 50 joves formem part de la quadrilla. Abans hi havia el president/a i el fadrí/na major i menor, responsables d’organitzar la festa amb la col·laboració de la resta de membres. Ja fa uns anys que s’ha reestructurat el funcionament, ja que som molt nombrosos. S’han implementat les comissions per repartir les tasques entre tots els integrants i que no només sigui responsabilitat de tres persones.Pel que representa històricament, i també pel bon ambient que s’hi respira, animo tot el jovent de Canillo que encara no en forma part que s’animi. Són tots benvinguts!*Adrià Palmitjavila, Membre secció jove de DA