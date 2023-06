Pujada del tipus d'interès

Actualitzada 26/06/2023 a les 06:06

El darrer 15 de juny el Banc Central Europeu va apujar per vuitè cop consecutiu el tipus d’interès un 0,25% fins a un 4%, buscant controlar una inflació que resisteix tots els intents fets per moderar-la.El BCE veu l’alça de preus encara descontrolada. De fet, els economistes del BCE han elevat en una dècima les seves previsions d’inflació, per la “solidesa al mercat de treball”.Per aquest motiu Christine Lagarde, presidenta del BCE, va anticipar que “probablement” haurà de fer una altra pujada de tipus de 0,25 punts al juliol, cosa que ens portarà al tipus més alt que hem vist des de l’any 2000.Irònicament, el gran èxit d’Europa també és el gran problema del BCE per controlar la inflació.Els països de la moneda única van entrar en recessió el primer trimestre d’aquest any, i malgrat això, el mercat laboral va aconseguir crear un milió de llocs de treball i la taxa d’atur va continuar baixant fins al 6,5%, situant-se en mínims històrics al Vell Continent.La dificultat d’alguns sectors per trobar mà d’obra es va traduir en un increment en els salaris dels treballadors que, unida a l’alta activitat econòmica i beneficis d’alguns sectors, ha ajudat a mantenir forta la inèrcia de la inflació.L’economia Europea pot treure pit per crear llocs de treball, però el BCE té una mica més lluny el dia d’abaixar els tipus d’interès, perquè només podrà abaixar-los quan la inflació es moderi fins a creixements al voltant del 2%, i això no passarà fins que empreses i treballadors tinguin un increment de preus i salaris inferiors a aquesta tassa.Les previsions del BCE per la inflació de la zona euro són del 5,4% al 2023, 3% el 2024 i 2,2% al 2025 quan ens apropem a l’objectiu del 2%.En resum, ja ens avisa el BCE que vindran noves pujades, i si hem de fer cas a les previsions dels economistes del Banc Central, les baixades de tipus hauran d’esperar fins a finals del 2024 o principis del 2025.