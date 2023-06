Turisme, canvi d'etapa

Actualitzada 11/06/2023 a les 06:32

Durant la forta crisi econòmica del 2008 el turisme va sostenir precàriament l’economia andorrana. Encara que l’afluència global i la despesa del turisme queien, ens visitaven més catalans, francesos del sud i russos. Llavors, el Govern va decidir doblar el pressupost d’Andorra turisme i dur a terme més promoció i esdeveniments. En aquell moment era una decisió benintencionada.No obstant, tot ha canviat. Ara tenim més quantitat de turisme que mai, falten treballadors, els espais naturals pateixen massa pressió i el mercat rus ha desaparegut.El preu dels hotels a Barcelona del gener a l’abril del 2023 ha marcat un màxim històric, 151 euros de mitjana per habitació i nit. Catalunya turísticament creix en volum, despesa i llargada d’estades. Què ha canviat? El turisme de Nord Amèrica està disparant molt la despesa. Aquest turisme cerca autenticitat cultural local. La visita d’Obama a Montserrat és la imatge icònica del canvi. A més, la intel·ligència artificial dispararà els beneficis de les grans empreses tecnològiques americanes (i per extensió el seu valor a la borsa), fet que generarà un enorme excedent econòmic que impulsarà encara més aquest turisme.Si Andorra es vol posicionar i millorar la rendibilitat del sector en aquesta nova etapa, s’ha de treballar des de l’impuls de la identitat i l’atractivitat del país. Andorra hauria de canviar les prioritats de l’estratègia pública del turisme: ha de posar en valor el seu patrimoni cultural, natural i gastronòmic únic, ha de coordinar-se institucionalment per preservar els atractius paisatgístics i la biodiversitat, ha de millorar les condicions dels treballadors i ha de focalitzar-se a millorar l’impacte econòmic i social del turisme enlloc de basar-se només en comptar turistes. D’atreure el màxim de gent a potenciar els atractius del país.