Actualitzada 11/06/2023 a les 06:27

Les possibilitats que, al llarg de la nostra vida, hàgim de viure de prop un càncer de mama són molt elevades. És el càncer més comú entre les dones, i s’estima que el poden arribar a patir una de cada vuit, sent la franja d’entre 45 i 65 anys la de major incidència. Aquestes són les dades crues i dures que tenim. A més, no es parla prou de la por, l’esgotament i l’angoixa que genera el càncer, ni de la força i la valentia de les afectades per fer front a la malaltia.Actualment, el 85% de les dones superen el càncer de mama, però, tot i que el percentatge és esperançador, cal continuar avançant per millorar els resultats. Per això és essencial la prevenció habitual recomanada i també que participem, a partir dels 50 anys, en el programa de detecció precoç, perquè una detecció a temps pot salvar una vida. D’altra banda, a part de la prevenció, s’ha de dotar dels recursos humans i econòmics la investigació mèdica per oferir els millors tractaments contra la malaltia.A la vegada, i per a les dones que pateixen un càncer de mama, és necessari que, a banda de sotmetre’s als tractaments prescrits, se sentin en tot moment acompanyades de les seves persones més properes, i també dels professionals mèdics que les tracten. En aquest punt, i com a complement a l’acompanyament, l’Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa l’assistent virtual Xemio, que dona suport a les pacients per complementar la tasca dels metges. Ofereix informació, per exemple, sobre qüestions emocionals, psíquiques o dietètiques.Aquest assistent virtual pot ser una realitat a Andorra molt properament, ja que des del SAAS s’està impulsant una prova pilot amb dones del país. En aquest sentit, l’Associació de Dones d’Andorra destinarà la recaptació de l’11a Cursa de la Dona a la Fundació iSYS, l’encarregada d’aquest projecte.sPer aquest motiu, entre molts d’altres, és tan rellevant que avui correm contra el càncer de mama. Córrer per visualitzar la malaltia, córrer per acompanyar les nostres companyes, córrer per curar-la, córrer perquè les dones que la pateixen disposin de tots els mitjans i suport per guanyar la seva cursa més important.* Sandra Tomàs, Militant de Demòcrates