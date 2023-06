Líders valents per garantir el futur del teixit empresarial

Actualitzada 08/06/2023 a les 06:17

La revolució tecnològica i digital, l’aposta per la sostenibilitat, els nous models flexibles de treball i un context econòmic mundial marcat pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, entre altres derivades, ens posicionen cap a canvis importants en el teixit empresarial. Uns canvis que ens afecten tant des de més enllà de les fronteres com des del territori més pròxim. D’una banda, la inflació, l’augment de preus de les matèries primeres i les derivades geopolítiques i econòmiques de la guerra ens marquen el camí a seguir per mantenir la competitivitat. Però, d’una altra banda, la consolidació del teletreball, la digitalització, la sostenibilitat i la necessitat de posar en valor el factor humà de les organitzacions ens urgeixen cap a una adaptació, ràpida i necessària, als nous temps per garantir la viabilitat de les nostres empreses.Andorra, com no pot ser d’una altra manera, no és aliena a aquests canvis, i alhora també viu una transformació del seu teixit empresarial, cada cop més obert a l’exterior. Una evolució constant de la societat que permet que les empreses del país puguin créixer i renovar-se cap a nous sectors; creant un teixit professional més heterogeni i diversificat, i alhora més emprenedor, que demana i es mou en entorns molt més tecnològics i moderns. D’aquesta manera, com passa arreu del territoni, la transformació del teixit empresarial i de la societat en general implica apostar per nous lideratges per contribuir a la competitivitat present i futura.Tot plegat, uns quants reptes, no tan sols econòmics, que les empreses hem de sortejar per mantenir-nos en un panorama mundial que està en canvi constant. Perquè el teixit empresarial del territori no pot quedar-se enrere en aspectes clau d’àmbit internacional, con són la innovació, però de manera especial en els últims temps la sostenibilitat. Dos conceptes que formen part de les línies estratègiques del creixement empresarial i que ens han d’ajudar a treballar perquè el futur sigui, no únicament viable, sinó també ple d’èxits.Però per arribar a aquests objectius el que ens cal són líders valents, capaços d’arriscar i d’adaptar-se a les noves regles del joc i continuar empenyent els seus negocis cap endavant. Parlem d’uns nous models de lideratge que passen per prioritzar la innovació tecnològica i la transformació digital per aconseguir millorar el servei als clients. Així mateix, en el context actual, complex i fluctuant, cal prendre decisions ràpides i fermes per dirigir les empreses cap a la recerca de talent posant en valor i confiant més que mai en el factor humà que les formen.Si bé el lideratge és essencial per garantir l’eficàcia de qualsevol procés, existeixen moltes maneres diferents de liderar un equip i una empresa. Cal saber trobar l’habilitat i el procés adequat mitjançant el qual dirigir un equip de treballadors i dur a terme els diferents processos necessaris per assolir l’èxit dels propòsits establerts. És necessari que els nous líders siguin capaços de treballar en conjunt, mostrin resiliència i tinguin capacitat per motivar els equips. Han de planificar i organitzar tasques, però ho han de fer d’una manera àgil per poder adaptar-se a les novetats i saber-les traslladar amb efectivitat al conjunt de l’organització com a guies i acceleradors del canvi tecnològic que han de ser.Tot i aquest predomini de la tecnologia, no s’ha de deixar de banda el valor humà i cal treballar per garantir el benestar –físic i mental– de les persones i que aquesta digitalització necessària sigui inclusiva, evitant que ningú no es quedi enrere. Perquè és precisament l’entorn digital, és a dir, l’adaptació a les oportunitats que ofereix la tecnologia, l’aspecte que ha de jugar un paper més determinant en la construcció del futur de les nostres empreses. Sense tecnologia no hi ha evolucióEls nous líders han d’animar l’equip a afrontar nous riscos, han de motivar i ajudar els altres a aprendre, però també han de tenir capacitat d’autocrítica i saber reconèixer quins són els mètodes més adequats per assolir els objectius proposats. Cal ser enginyosos, saber afrontar els problemes, amb la mirada posada tant en el curt com en el llarg termini, i també han de ser capaços de pensar de forma creativa amb l’equip per aprofitar les seves fortaleses i superar les seves debilitats.En aquest marc, la 34a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d’Urgell el 8 i 9 de juny, vol posar el focus en els nous models de lideratge que, com hem dit, avui en dia no tan sols afecten les empreses, sinó també les persones que en formen part, així com on i com treballen. Volem ser, un any més, un espai de debat i reflexió perquè l’empresariat del territori pirinenc posi en comú els seus models de negoci i els nous models de lideratge. Ponents i més de 600 professionals de diferents àmbits compartiran amb nosaltres les seves experiències, que ens permetran obtenir propostes per trobar i aplicar aquests nous lideratges per fer front al dia a dia de les empreses i per preparar-les de cara a un futur. Sabem que no sempre serà fàcil, però estem convençuts que amb formació, talent i valentia, el teixit empresarial pirinenc sortirà reforçat per garantir el futur de les empreses i del territori.*Josep Serveto, President de la Trobada Empresarial al Pirineu