Moment dolç de l'esport andorrà

El MoraBanc Andorra ha tornat a l’ACB. L’FC Andorra es consolida a Segona Divisió en la seva primera temporada en aquesta categoria. Joan Verdú i Cande Moreno fan rècords als Jocs Olímpics d’hivern i es converteixen en els millors esquiadors que mai ha tingut Andorra. Irineu Esteve aconsegueix posicions històriques al Mundial i a la Copa del Món d’esquí de fons. També Roger Puig (campió de la Copa d’Europa) és un exemple dins i fora de la pista. Stefi Troguet s’obre pas com a millor alpinista andorrana a base de coronar vuitmils. Joves que sobresurten en curses de muntanya, com Max Palmitjavila o Oriol Olm, segueixen l’estela d’Òscar Casal, que s’ha retirat aquest any. Nadia Tudó es converteix en la nedadora amb més rècords nacionals dins l’aigua. Vicky Jiménez torna a participar en el Roland Garros i s’ha col·locat en el número 186 de la WTA amb només 17 anys. I em deixo molts i molts esportistes, també molts equips de diferents disciplines que han competit amb èxit aquesta temporada.Pel que fa als esdeveniments, Grandvalira ha tornat a acollir les finals de la Copa del món d’esquí alpí, Arinsal la Copa del Món d’esquí de muntanya i Arcalís el Freeride World Tour. Tindrem la Copa del Món UCI de MTB a Pal i la Vuelta 2023 a final d’agost. En l’àmbit amateur podrem gaudir dels campionats europeus Spartan Race, l’Ironman 70.3, i La Purito i la Volta als Ports en ciclisme. La contínua inversió en instal·lacions esportives de primer nivell, especialment plasmada en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, fan d’Andorra un paradís per entrenar i gaudir de l’esport. I per últim, i no menys important, tenim una població activa, que fa activitat física assíduament, com demostren les més de 3.000 persones que van participar a la Cursa Popular Illa Carlemany fa només unes setmanes.Podem dir que sí, que Andorra viu un moment dolç amb l’esport. Cal seguir així, ara toca demostrar-ho als Jocs dels Petits Estats de Malta, que ja estan en marxa. Comptem amb una delegació de 66 esportistes –40 més que als Jocs de Montenegro– amb talent i preparats. Molta sort i èxits a totes i tots!Rupert Fornell, Militant de Demòcrates