Camp de futbol i multifuncional

Actualitzada 30/05/2023 a les 06:17

L’origen del Futbol Club Andorra està relacionat amb el frare de Montserrat Enric Graner, que l’any 1938 fundava el club en col·laboració amb un grup d’aficionats a l’esport. A mitjan segle passat, la imatge del club anava associada a les rifes per recaptar diners, fins que el Consell General li concedeix una ajuda regular de 10.000 pessetes anuals. El club ha jugat en llocs com el camp de la part baixa de l’avinguda Meritxell al costat del pont de la Rotonda, a l’Estadi Comunal, a Aixovall, a Encamp i a l’Estadi Nacional.Els temps han canviat i també les exigències. Ara, el controvertit Gerard Piqué, a través del grup Kosmos, controla l’FC Andorra, inscrit a la Segona Divisió espanyola. La situació no és fàcil, ja que LaLiga espanyola obliga el club a disposar d’un estadi que compleixi els requisits del futbol professional. Inicialment, es va plantejar un nou estadi a Encamp, incloent-hi un edifici multifuncional finançat pel comú, però el cost del projecte va fer que tant el club com el comú encampadà ho descartessin. L’alternativa del club ha estat traslladar el projecte a Andorra la Vella, en sintonia amb el comú i el Govern. De moment, l’Andorra ha de renegociar el conveni amb Govern per intentar allargar l’estada al Nacional, autoritzada tan sols per a dues temporades.D’altra banda, el comú de la capital, que aspira a ser el centre de les activitats del país, vol disposar d’un multifuncional per acollir el Cirque du Soleil, fires i espectacles, sense tancar el Parc Central. Inicialment, el comú proposava cedir a Govern l’aparcament de l’antiga plaça de braus i participar econòmicament en la seva construcció.El projecte del multifuncional ha canviat la ubicació, i de l’aparcament davant de Govern ha passat a la Borda Mateu, vinculat al futur camp de l’Andorra. Aquestes dues necessitats es retroben per donar origen a un sol projecte. Per fer-ho sostenible, el club planteja associar el nou estadi amb un multifuncional, construït amb diners públics i gestionat pel mateix club. El Govern té pendent de decidir si les dues instal·lacions es poden conjugar en una de sola, tal com ha proposat l’Andorra. Els diferents actors no descarten la conjunció de les dues infraestructures, malgrat que el comú de la capital exclou implicar-se en el futbol.