Sisena fase

Actualitzada 29/05/2023 a les 06:05

Dissabte vaig mirar-me un documental de Prime. Encontres en la Cinquena Fase, protagonitzada per un tal doctor Greer, que assegura que, mitjançant la meditació i la connexió amb la consciència universal, pot invocar la visita d’alienígenes. Hi ha un fragment deliciós. Diu. “Fa un temps, vaig tenir una trobada amb el príncep Hans Adam von Liechtenstein”. Es van veure el 1994. Li va dir que des del 89 alguns dirigents mundials intentaven desclassificar documents secrets sobre civilitzacions extraterrestres: Gorbatxov, Bush pare, Pérez de Cuéllar i ell mateix. Un dia, Pérez de Cuéllar va ser abduït de la seva limusina, al centre de Manhattan. Els suposats àliens li va dir que s’oblidés del tema, i que si persistien en la seva intenció, tots els líders planetaris serien abduïts (cosa que potser no era tan mala idea). Bush es va acollonir i no es va parlar més del tema. Hans Adam va dir a Greer que ens havíem de preparar per a una guerra interplanetària i que, fent-ho, forçaríem la Segona Vinguda de Crist. Greer diu que l’abducció no la van fer els extraterrestres, sinó una secció de la seguretat ianqui capaç d’organitzar un tinglado així per enredar el secretari general de les Nacions Unides, amb l’objectiu d’amagar la veritat i espantar el personal. A veure. Això no és seriós. Si hi ha un cap de microestat que té alguna cosa a dir sobre la Parusia i l’inici de la Fi dels Temps no és Sa Altesa Sereníssima el príncep de Liechtenstein, amb tots els respectes, sinó el nostre copríncep episcopal. Si mai té informació privilegiada sobre el tema, seria un detall que la compartís amb el seu ramat. Si més no, perquè no deixem fils penjant per a darrera hora, que llavors tot són corredisses.