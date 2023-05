Actualitzada 29/05/2023 a les 06:11

La balança de pagaments és un indicador clau de l’economia d’un país, ja que reflecteix els intercanvis comercials i financers amb l’exterior. Durant aquest 2023 s’ha publicat per primer cop la balança de pagaments de l’any 2021, que presenta un balanç positiu, que indica que les exportacions superen les importacions i que el país és capaç de finançar les seves necessitats amb recursos propis.Segons les dades del Govern d’Andorra, el 2021 la balança de pagaments va registrar un superàvit de 395 milions d’euros.Aquesta balança de pagaments és la suma d’altres balances, com la balança comercial, que té en compte la importació i exportació de béns, on Andorra presenta un dèficit de 1.122 milions, ja que importa molts més béns dels que exporten les empreses andorranes. Entre els productes més importats destaquen els béns de consum, els béns d’equipament i els productes energètics.Després tenim la balança de serveis, on Andorra té un su-peràvit de 1.351 milions gràcies al fet que “exporta serveis” a l’estranger, els principals consumidors dels quals són els mes de 8 milions de turistes i excursionistes de l’any 2021.Les altres balances comprenen la balança de rendes +213 milions, la balança de transferències -47 milions i el compte de capital +0,3.Els 395 milions de superàvit de la balança de pagaments d’Andorra representen un +14,1% del PIB de 2021; si ho comparem amb Espanya presenta un superàvit de +1,8%, i amb França, de +0,38%.Tot i presentar unes xifres positives, la balança de pagaments del nostre país posa en xifres la nostra dependència del turisme. Serà difícil que Andorra redueixi la seva dependència de l’exterior en la importació de béns, però potser encara té recorregut en incrementar la producció d’energia elèctrica pròpia per reduir la dependència que actualment té el país d’importar-ne dels seus veïns.