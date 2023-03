Fer la vida més fàcil als petits empresaris

Actualitzada 27/03/2023 a les 06:04

Un dels meus convenciments és que un polític ha de governar per ajudar els ciutadans i facilitar-los la vida. Persones i empreses mereixen un acompanyament per part de l’Administració que els aporti benestar i solucions. Un dels col·lectius que hem d’ajudar són les petites i mitjanes empreses. Del total de les 17.000 empreses que hi ha al país, un 90% tenen entre un i cinc treballadors. Andorra té un teixit empresarial potent amb un gruix destacat de petites companyies i emprenedors que fa possible una economia que segueix creixent any rere any.Cal ajudar el petit i mitjà empresari fent-li la vida més fàcil perquè tots ells són motor del país. Des de Liberals som coneixedors de les obligacions empresarials que afecten els professionals andorrans, i és per aquest motiu que ja no es pot sobrecar-regar les empreses amb més tràmits i gestions administratives repetitives. Si volem que l’economia funcioni, que es creï i hi hagi riquesa, si volem tenir un sector empresarial fort, indubtablement l’hem de cuidar. Cal simplificar les formalitats administratives excessives, eliminar la paperassa i posar fi a exigències innecessàries. La digitalització ha de permetre fer-ho més fàcil per a tots, especialment per a les persones que cada dia apugen la persiana del seu negoci creant llocs de treball, generant riquesa i, en definitiva, treballant al servei del país.En els darrers temps hi ha hagut un excés de lleis i reglaments que compliquen la vida dels ciutadans. Per aquest motiu, insisteixo, és necessari simplificar els tràmits amb l’Administració i facilitar que les eines de gestió administrativa siguin àgils i senzilles. Si diumenge vinent em feu confiança, serà una de les realitats que canviaran. Treballaré per una simplificació administrativa efectiva, especialment per evitar possibles duplicitats entre l’administració general i els comuns.Des de Liberals crearem una aplicació informàtica gratuïta que permeti als autònoms i a les PIMES gestionar, d’una manera pràctica i senzilla, totes les seves obligacions com a empresaris prop de l’Administració. Aquesta aplicació aportarà eines de càlcul, seguiment i control de la facturació i de les despeses per tal de facilitar el compliment dels preceptes legalment establerts.Som conscients de les dificultats i les complexitats que poden arribar a tenir les petites empreses del país, per això volem ser al seu costat. Està molt bé parlar d’atraure inversions que aportin valor afegit, d’atraure talent i de pensar cap a l’exterior, però que el llegir no ens faci perdre l’escriure. No podem passar per alt que també hem d’ajudar i pensar en les empreses d’aquí, en aquelles que formen la base del teixit empresarial andorrà. Una economia que funciona és la base d’un país que funciona.*Josep Maria Cabanes, Candidat a cap de Govern de Liberals