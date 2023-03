L'Europa que esguarda l'Amèrica Llatina

Actualitzada 25/03/2023 a les 07:36

Arrenca el compte enrere per la XXVII Cimera Iberoamericana, que tindrà lloc a Santo Domingo els dies 24 i 25 de març, i que afrontem amb renovada il·lusió. Succeeix la XXVII Cimera Iberoamericana que va celebrar-se a Andorra l’abril de 2021 i que, malgrat el difícil context en el qual va desenvolupar-se, en plena pandèmia de la covid-19, va esdevenir un èxit. Els qui som a aquesta banda de l’oceà Atlàntic aprofitem aquesta nova cita de la gran família iberoamericana per mirar més de prop l’Amèrica Llatina i el Carib.L’experiència de més de trenta Cimeres Iberoamericanes ens permet disposar d’una eina única per al diàleg polític, la concertació i la cooperació entre els vint-i-tres països que formem aquesta comunitat. Un instrument insubstituïble per donar una resposta iberoamericana als grans reptes compartits a ambdues ribes de l’Atlàntic.Iberoamèrica és tota una raó de vincles personals, de valors, d’acords i de cooperació en tots els àmbits, que troba en Europa el seu aliat natural.A partir de l’1 de juliol tenim per davant una nova oportunitat per tal de donar un renovat impuls a aquesta relació. Espanya assumeix la presidència de la Unió Europea i aprofitarà tot el seu potencial per a estrènyer encara més els lligams, relligar-los i segellar-los per a la vocació de permanència d’una relació mútuament beneficiosa.Estic convençut que l’Amèrica Llatina i el Carib és la regió més eurocompatible del planeta. Junts, comptem amb una excel·lent plataforma per a l’acció exterior, des de la qual podem aportar al món les nostres experiències, relacions i propostes, col·laborant amb diversos actors.El que ens uneix són els nostres principis i valors comuns, la democràcia, l’estat de dret, els drets humans, la seguretat jurídica i les llibertats. Tot això es resumeix en el lema amb el qual l’actual presidència pro tempore de la República Dominicana ens aplega a tots a Santo Domingo: Junts per a una Iberoamèrica justa i sostenible, al qual Espanya vol sumar també Europa.Tot just quinze dies després que Espanya hagi assumit la presidència de la Unió Europea, Brussel·les acollirà la Cimera Unió Europea-Comunitat d’estats de l’Amèrica Llatina i del Carib (Celac), a la qual haurem d’arribar amb uns objectius orientats als interessos, oportunitats i reptes que compartim. La Cimera Iberoamericana és un espai excel·lent per tal de començar a definir-los i ajustar-los.La Cimera de Santo Domingo ens permet anar assenyalant el camí amb accions concretes. Algunes són peremptòries, com les de la Carta Mediambiental Iberoamericana, en la qual treballem per oferir solucions de present que puguin beneficiar les generacions futures.També és de gran rellevància la Carta Iberoamericana de Principis i Drets en els Entorns Digitals que hem impulsat per afavorir la inclusió, l’accés a l’educació, la cultura i la sanitat de tots els nostres ciutadans.Però també tenim altres qüestions d’extraordinària urgència com la que hem anomenat “Ruta crítica per aconseguir la seguretat alimentaria incloent i sostenible a Iberoamèrica”, una iniciativa que conté un valuós missatge internacional sobre el paper que pot i ha de jugar Iberoamèrica en un moment de crisi i incertesa de preus i subministraments.Són qüestions per a les quals Espanya no estalviarà recursos.Els nostres idearis comuns són una eina molt valuosa per tal de fer arribar la veu de l’Amèrica Llatina al cor d’Europa. Ho fem en espanyol i portuguès, des de la “iberofonia”, que també sortirà reforçada d’aquesta Cimera Iberoamericana gràcies al compromís d’Espanya –juntament amb Portugal, el Brasil i Paraguai, i tota la resta de països iberoamericans– per donar un nou impuls al bilingüisme espanyol-portuguès. I també remarcant la llengua espanyola, un patrimoni compartit per centenars de milions de persones arreu del món.En acabat d’aquesta Cimera Iberoamericana, començarà el Congrés internacional de la llengua espanyola (CILE). És una avinentesa que Arequipa (Perú) ha ofert a Cadis, i que Espanya aprofitarà per posar de manifest el decidit compromís per la cura, promoció i unitat de la llengua espanyola. Un idioma que s’escoltarà amb més força a Europa sota la nostra presidència.Espanya projectarà aquesta realitat que la Cimera Iberoamericana de Santo Domingo exposarà al món i que una part d’Europa encara no coneix prou bé. Farem una nova crida als nostres socis del continent perquè mirin l’Amèrica Llatina de front. Amb un esguard constructiu, il·lusionant, fraternal, permanent i que ens permeti veure un horitzó de prosperitat compartida amb vocació de permanència del qual es puguin beneficiar els nostres pobles.* José Manuel Albares Bueno, Ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya