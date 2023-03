El noi del bar és important

Actualitzada 25/03/2023 a les 07:36

Més enllà de riqueses i fama, el que realment explica la vida és que les bones relacions ens fan més feliços i més saludables.Així ho va donar a conèixer l’estudi científic sobre la felicitat humana més llarg de la història, dirigit per un equip d’investigadors de Harvard, pertanyents a diverses generacions, que des del 1938 i durant 75 anys van seguir el rastre a 724 homes d’un barri marginat de Boston i a un grup d’estudiants del prestigiós centre d’estudis.Cal esmentar que si bé només 60 dels participants continuen amb vida, l’equip va continuar monitorant esposos i fills dels morts, amb l’objecte de donar resposta a un dels interrogants més importants: què fa a la gent feliç i saludable?D’acord amb Robert Waldinger, psiquiatre a Harvard i quart director del projecte, si volem mantenir-nos sans hem de cuidar el nostre cos: menjar bé, no prendre drogues i alcohol, no fumar i fer exercici regularment. Mentrestant, per ser més feliços convé preservar les relacions, dedicant temps a la família i amics, cosa que ens farà menys vulnerables a la depressió i l’ansietat, ja que moltes de les malalties que es desenvolupen amb l’edat es poden reduir i fins i tot prevenir amb bones relacions.Una cosa que va cridar poderosament l’atenció dels investigadors va ser la importància que revesteixen les relacions ocasionals, especialment amb la persona que et fa el cafè als matins, el teu carter, el teu missatger... Quan saludes aquestes persones i intercanvies unes paraules amistoses, reps un petit cop d’energia i cordialitat que millora el teu benestar. Per tant, és important no pensar només en la família i amics més propers, sinó valorar aquestes relacions casuals que tenim cada dia.A manera de conclusió, es van identificar tres aspectes rellevants. Primer: les connexions socials ens fan bé i la soledat mata. Segon: les persones més satisfetes en les seves relacions als cinquanta anys van ser les més saludables als vuitanta. I la tercera gran lliçó és que les bones relacions no tan sols protegeixen el cos, sinó també el cervell.