Creixement equilibrat

En els darrers anys s’ha evidenciat a Andorra una acceleració del creixement urbanístic. Tenint en compte les característiques del nostre país, petit i enclavat al mig dels Pirineus, és indispensable que aquest creixement, vinculat també al nostre progrés com a societat, es faci de manera equilibrada, ordenada i sostenible, assegurant els recursos i infraestructures necessaris per a la població i, no menys important, respectant i protegint el nostre territori natural.Els darrers mesos hem encarrilat aquest objectiu, aprovant una llei que supedita el creixement urbanístic de cada parròquia a la seva capacitat de càrrega, i també establint una moratòria de dos anys al sector dels allotjaments turístics. A la vegada, a través de l’aprovació de la Llei d’economia circular, hem incrementat els requisits d’inversió per als residents passius i per als professionals liberals, per filtrar en positiu la inversió estrangera que arriba al nostre país i evitar que pugui distorsionar els criteris de sostenibilitat urbanística.Però cal anar més enllà. Per això, des de Demòcrates, si la població ens fa confiança per encapçalar el país els propers quatre anys, seguirem revisant aquests criteris d’inversió per als residents passius i per compte propi. Però encara més, establirem una proporció màxima per parròquia de segones residències i d’habitatges turístics, com fan països com Suïssa, Islàndia o Malta. També gravarem les inversions estrangeres immobiliàries i la compra d’habitatges per part de no residents amb una taxa finalista, que destinarem a habitatge assequible i a diversificar l’economia en clau de sostenibilitat.Precisament, i fomentant aquesta sostenibilitat, especialment pel que fa al vessant mediambiental, ens comprometem a protegir el 30% del territori mitjançant una xarxa de parcs naturals, per preservar la grandesa i diversitat dels nostres paisatges, que tant estimem i que tant admiren els nostres turistes.* Mònica Bonell, Candidata a la llista nacional de Demòcrates