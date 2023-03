Els mètodes alternatius de resolució de conflictes, la teva solució

Actualitzada 20/03/2023 a les 05:59

Com a societat, no totes les parts sempre coincidim o tenim la mateixa posició amb temes mercantils, civils, financers o de relacions dins l’empresa. Això pot donar lloc al fet que les parts no arribin a un acord o que hagin de recórrer a la justícia, fet que significa iniciar un procediment judicial, invertint-hi temps i diners. Una via per resoldre de manera ràpida aquesta mena de problemàtiques és fer ús dels mètodes alternatius de resolució de conflictes o ADR, procediments reconeguts per no trencar el vincle entre els implicats i mantenir les relacions interpersonals, escurçar el temps i el cost del litigi.Com diuen a l’Escola de Negociació de Harvard, cal ser “Dur amb el problema, suau amb les persones”. I precisament aquesta és la virtut dels ADR.El passat mes de gener es va posar en marxa el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la Cambra (CRCE) amb la voluntat d’oferir serveis a les empreses i els professionals del país a partir de l’oferiment de tres sistemes alternatius diferents de resolució de controvèrsies: la mediació, la conciliació i el peritatge extrajudicial (o fact-finding).Amb la mediació, les parts en conflicte intenten voluntàriament assolir per si mateixes un acord amb la intervenció d’un mediador. Aquest és un tercer, professional, que facilita la comunicació entre les parts i mitjançant tota una sèrie d’habilitats crea un entorn perquè assoleixin lliurement un acord i solucionin la seva problemàtica a partir del diàleg, l’empatia, la confiança i la solidaritat. La seva base és un guanyar-guanyar.En la conciliació, el conciliador, a més de facilitar el diàleg entre les parts en conflicte, formula propostes o recomanacions que ajudin a assolir un acord que posi fi a la controvèrsia. Finalment, també podem sol·licitar un tercer sistema anomenat peritatge extrajudicial, amb el qual es resolen disputes tècniques. Amb aquest ADR les parts nomenen un o varis experts neutrals que aporten l’opinió experta sobre un assumpte de naturalesa tècnica o complexa. Normalment aquesta opinió es considera no vinculant, tot i que les parts poden acordar el contrari i llavors el peritatge resol per si sol la disputa. El peritatge com a prova pericial també pot jugar un paper decisiu en un procés de mediació o conciliació establint un marc de negociació sobre el qual les parts poden assolir un acord.És important saber que des de la Cambra oferim assessorament en els mitjans alternatius de resolució de conflictes. El Centre de Resolució de Conflictes Empresarials està ubicat a la mateixa seu de la Cambra i disposem de persones expertes en ADR per ajudar les empreses i professionals del país. Bàsicament es tracta de solucions alternatives que val la pena tenir en compe abans de decidir anar a tribunals si la intenció de les persones en conflicte és trobar una solució satisfactòria a les seves diferències de forma ràpida i confidencial.Davant de qualsevol dubte o necessitat d’informació, estem a disposició dels ciutadans per escoltar-los i estudiar la possibilitat de generar alternatives de solució a qualsevol conflicte de caràcter mercantil, civil i en l’àmbit organitzacional de l’empresa.Des de la nostra entitat, intentem fomentar una nova cultura de gestió del conflicte per garantir les bones relacions entre les parts, que no hi hagi una afectació a l’activitat del negoci i la competitivitat en tot moment.* Pilar Escalé, Directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra