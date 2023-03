Actualitzada 17/03/2023 a les 06:22

Fa massa temps, al meu parer, que xerrant amb alguns i algunes de vosaltres acabem compartint com ha augmentat el cost de la vida a Andorra en els darrers anys.Tot i així, el Govern s’enroca a dir que “no estem tan malament”. I per això avui m’agradaria fer-vos una pregunta: estem millor que fa quatre anys?Heu pogut trobar un habitatge de lloguer –o compra– que no us suposi un percentatge molt elevat dels vostres ingressos? Els preus de la compra us suposen una càrrega molt més gran ara que fa un temps en la vostra economia del dia a dia?Famílies que teniu fills petits, en especial les que han d’anar a l’escola bressol. Un servei que no és precisament econòmic –entre els 400-500 euros al mes (jornada completa)–. Esteu millor que fa quatre anys? Us suposa una gran despesa que heu d’assumir per obligació si no teniu qui es pugui fer càrrec dels vostres fills?Joves... Heu tingut la sort de trobar a Andorra una feina d’allò en què us heu format, que us agrada i que estigui ben retribuïda? De poder emancipar-vos amb el vostre sou? De trobar un lloguer que no es mengi bona part dels vostres ingressos?Empresaris i treballadors per compte propi. Us suposen un esforç les factures mensuals de la llum, del gas o omplir el dipòsit cada vegada que heu de fer trajectes?Estimats padrins i padrines. Heu pogut jubilar-vos amb una pensió que us permeti viure tranquil·lament? Quan aneu per als medicaments que necessiteu us apliquen el tercer pagador, tal com us van prometre? Si necessiteu ingressar en un centre sociosanitari, sabeu que ara és més car que abans?Hi ha tanta feina per fer que quan diuen que “no estem tan malament” us he de confessar que sento que no respon a la realitat perquè el cert, el malauradament cert, és que cada vegada és més difícil viure en aquest país.De tots els aspectes que he comentat trobareu solucions i propostes concretes en el nostre programa polític. Ara només cal que us sumeu al canvi, al canvi de la majoria.