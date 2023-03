Tres documentals a Netflix

Actualitzada 13/03/2023 a les 06:21

Després d’empassar-me sèries de totes les ètnies, llengües i cultures, ha arribat el moment de dedicar una mica de temps televisiu als documentals que, al marge dels que emeten les televisions públiques, també es poden trobar a Netflix, que és una de les plataformes que compta amb més usuaris.Així, entre l’ample ventall de propostes que ofereix Netflix, n’he trobat i vist alguns que paguen la pena, entre els quals els meus preferits són tres: El misteri del vol MH370, El codi que valia milions i Pamela Anderson, una història d’amor. Tres documentals no gaire llargs que parlen de temes ben diferentsA El codi que valia milions (The billion dollars code) viatgem en el temps fins a final dels anys noranta quan un grup de joves informàtics creen un projecte, Terra Vision, que molts anys després apareixerà a Google amb el nom de Google Earth. No faig cap tipus d’spoiler si els explico que es tracta de demostrar si l’empresa nord-americana va copiar o no l’algoritme que posava en funcionament un sistema per poder veure qualsevol racó de la Terra des de l’espai. Un documental alemany, dirigit per Robert Thalheim, de quatre capítols altament recomanable, que deixa molt clar com va néixer la idea.El segon documental que he seguit amb molta atenció és El misteri del vol MH370, una sèrie de tres capítols que tracta de buscar una explicació al que segueix sent un dels grans misteris de l’aviació moderna.El 8 de març del 2015 el vol MH370 va desaparèixer amb 239 persones a bord. A hores d’ara, per moltes explicacions que s’hagin donat, el fet cert és que encara no s’ha pogut localitzar l’avió, i els familiars de les víctimes continuen sense saber què va passar.Els tres capítols responen a les tres teories diferents, tot i que cap no resulta determinant. Al juliol del 2015 van aparèixer a l’illa de la Reunió algunes restes d’un avió que podria ser el MH370. La recerca de les restes es va suspendre el 2018. Els familiars de les víctimes, reunits en el grup Voice 370, segueixen demanant que es continuï buscant l’avió per poder enterrar els seus familiars. Resulta incomprensible que encara no s’hagi pogut trobar.Finalment, també els puc aconsellar que s’entretinguin amb el documental Pamela Anderson, una història d’amor, en aquest cas, una pel·lícula d’una durada d’1:52 minuts sobre la persona que va ser un dels sex symbols dels Estats Units als anys 90 i que ofereix una imatge certament diferent de Pamela Anderson i del que va passar quan ella i la seva parella es van veure implicats en l’escàndol d’un vídeo sexual.