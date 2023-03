I per què fas política?

Actualitzada 10/03/2023 a les 06:20

Aquests darrers dies amb l’anunci de les eleccions no podem defugir que el tema principal amb familiars, amics i coneguts són aquests comicis i les qüestions que ens poden fer amb confiança les persones que ens aprecien.Us he de confessar que la pregunta que em fan fa anys és: “I tu, per què fas política?”En primer lloc, cal aclarir que a Andorra la situació dels que fem política és molt diferent a la dels companys dels països veïns, ja que la gran majoria de nosaltres tenim una altra feina i no fem política en exclusivitat. En fem perquè ens agrada, fora dels nostres horaris laborals i de forma gratuïta.Pel que fa als càrrecs públics (exceptuant cònsols majors, membres de Govern i algun conseller general), la majoria de representants polítics treballen i, a banda, fan política. M’agrada destacar aquesta part, no com una queixa, sinó per donar importància a tots aquells que veiem la política com la possibilitat de participar activament i millorar allò que creiem que es podria fer millor o d’una altra manera.I aquesta és la resposta que jo dono a la gent que em demana per què faig política.Tinc la gran sort que des del Partit Socialdemòcrata, fa ja gairebé quatre anys, em van donar la confiança de ser secretari d’organització i mirar de treballar –conjuntament amb els companys del partit i els seus càrrecs públics– pel bé de tota la ciutadania i per buscar solucions als temes que més preocupen a la ciutadania amb la finalitat d’exposar-los a comuns, al Consell General o al Govern.Perquè tenim clar que l’objectiu és fer d’Andorra un país més just i amb més oportunitats.Per això, quan em demanen per què faig política i per què he decidit acceptar el gran repte d’estar a la llista electoral de PS SDP+ no em canso de dir-ho: per la voluntat que tenim totes les candidates i els candidats de la nostra aliança de fer realitat el canvi de rumb que Andorra reclama. Per deixar enrere el model actual –que no saben com resoldre els que ens hi han ficat i que ens està empobrint cada vegada més– i perquè, agradi o no, només nosaltres som l’opció política que farà realitat aquest gir des del primer dia que comencem a governar.* Pere Baró, Número 4 a la llista nacional de PS SDP+