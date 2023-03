Reforma fiscal a Andorra (I)

Actualitzada 06/03/2023 a les 06:16

El passat 8 febrer es va publicar al BOPA la reforma fiscal que afecta principalment els impostos directes a Andorra (IRPF, IS, IRNR).En aquesta primera columna m’agradaria informar als propietaris de béns immobles que aquesta reforma fiscal els afecta de ple en la liquidació d’impostos i organització empresarial.Val la pena remarcar que totes aquelles societats patrimonials que paguen despeses financeres tenen una limitació de deducció de les mateixes equivalent al 30% del resultat comptable positiu corregit, amb un límit màxim de 500.000 euros. També es modifiquen els percentatges d’amortització dels actius intangibles i es deroga el règim especial d’amortització per a noves inversions previstes a l’article 26 de la Llei de l’impost sobre societats.S’introdueix un nou límit a la compensació de bases de tributació negatives i a l’aplicació de deduccions, de tal manera que la compensació i l’aplicació de les mateixes no pot reduir la quota de tributació en més d’un 70%.S’introdueixen nous incentius en l’Impost de Societats i l’IRPF en relació als contractes d’arrendaments d’habitatges per a residència habitual i permanent situats al Principat.S’introdueixen requisits objectius per delimitar quan una renda d’origen immobiliari es considera rendiment d’activitat econòmica o rendiment del capital immobiliari, fixant un nombre mínim o igual de sis immobles o uns ingressos per lloguers superiors als 100.000 euros.I per acabar amb aquesta primera columna de la reforma fiscal, vull esmentar la supressió de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que s’integra en l’impost de societats i en l’IRPF.Són molts canvis que suposaran als empresaris haver de revisar els seus procediments i sistemes d’organització interna de les seves empreses, amb l’objectiu d’adaptar-los a la nova reforma fiscal i a les obligacions que tenen tots els contribuents amb l’administració.