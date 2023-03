Andorra i el casino

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:16

Ahir es va inaugurar a Andorra la Vella Unnic, amb una assistència nombrosa de ciutadans expectants i amb ganes de descobrir les instal·lacions d’aquest nou i únic centre d’oci integral del país. Aquesta és una aposta important que fa Andorra, que històricament mai va tenir l’oportunitat, fos per pressions internes o externes, de construir un casino al territori.La magnífica ressenya històrica que reprèn la web Andorra Antiga referent als casinos i Andorra és lectura recomanada. Se sol dir que va ser l’Església (i a través seu els coprínceps episcopals) qui va lluitar per evitar que Andorra tingués cases de jocs, però és interessant veure com la major part de pressions i amenaces provenien de la part francesa (d’on eren originaris els empresaris disposats a construir el casino a Andorra), trobant també forta oposició interna del Consell General. La no concessió de permisos al segle XIX va evitar que Andorra fos dotada–tal com prometien els empresaris del joc– d’infraestructures modernes i millors connexions (carreteres i ferrocarril), que de ben segur haguessin accelerat, tal com ho van fer a Mònaco, el creixement econòmic del país.Tanmateix, sobta encara l’oposició al projecte del nou casino per part d’alguns sectors. El Govern i institucions com la UiFAND o el CRAJ han pres les mesures per evitar males pràctiques derivades de la primera i única concessió de casino al país. El Cos de Policia ha format agents en vigilància d’establiments de jocs d’atzar i prevenció de blanqueig de diners, alhora que els responsables d’Unnic han adoptat diversos protocols per la prevenció d’activitats il·lícites i de l’addicció, registrant, per exemple, totes les persones que accedeixin a la zona de jocs i evitant l’entrada de persones registrades (o autoregistrades) per prevenir la ludopatia.No em queda altra que felicitar els responsables d’aquest projecte, que de ben segur ajudarà a diversificar una mica més l’economia del país i a generar nous ingressos a l’Estat, alhora que dona feina a professionals i ofereix a l’usuari nova oferta d’oci, gastronomia i restauració, sense oblidar l’ampliació de la plaça del Poble i la connexió directa a l’avinguda Meritxell.*Adrià Espineta, Conseller de Demòcrates al Comú d’Andorra