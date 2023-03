Actualitzada 03/03/2023 a les 05:31

Aquesta setmana l’aliança entre el Partit Socialdemòcrata i Progressistes-SDP hem presentat el nostre eslògan de campanya: El canvi de la majoria.Un lema que no tan sols pretén ser això, sinó amb el qual fem palès que la nostra suma d’esforços té un objectiu clar: que Andorra faci el tomb en positiu que necessita. Un canvi que només amb nosaltres es podrà fer realitat. I ho farà perquè tenim les propostes, les eines, les solucions i allò que ara ens falta és la vostra confiança per dur-les a terme des del Govern.El canvi de la majoria, com comentaven les companyes Susanna Vela i Marian Sanchiz als mitjans durant la presentació, neix de tots i totes vosaltres. De cadascuna de les reclamacions que ens feu arribar, de les queixes sobre la necessitat i la voluntat de viure en un país més ben gestionat –sobretot amb el diner públic–, amb habitatges accessibles per a tothom –per a la majoria– i no únicament per a uns quants privilegiats. Amb un executiu que doni suport als que feu possible el nostre país com sou petites i mitjanes empreses, autònoms, i aquells que feu que socialment i culturalment siguem millors, com les associacions i les federacions, entre d’altres. De les reclamacions pels salaris i les pensions de molts de vosaltres, massa baixes des del nostre punt de vista. D’uns preus a l’alça en alimentació i hidrocarburs arran d’una inflació que no s’atura.Un canvi que representa el benestar social, la il·lusió i les garanties. Però, sobretot, que significa el canvi de la inacció actual del Govern, que té unes conseqüències que ofeguen cada vegada més la classe mitjana andorrana. La majoria.El canvi d’una majoria social, de les persones que patim les conseqüències de la pitjor crisi de poder adquisitiu de la història, però que també representa la majoria política al Consell General, la qual necessitem per fer front als reptes de país i ser l’alternança democràtica que reclama la nostra societat.No ens cansarem de dir-ho. Estem davant d’una oportunitat històrica. Perquè només tenim dues possibilitats: millorar amb un canvi de rumb en la gestió governamental o seguir amb l’actual i empitjorar de mica en mica.*Pere López, Candidat a cap de Govern del PS SDP