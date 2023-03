Salut mental dels joves

Actualitzada 01/03/2023 a les 06:00

La setmana passada vam poder llegir dues notícies dramàtiques relacionades amb adolescents. La primera, a Sallent, on dues bessones de només dotze anys es van precipitar d’un balcó, causant la mort d’una d’elles. El fet encara s’investiga, però ja s’ha determinat que hi havia diverses causes al darrere de la intenció de suïcidi: la voluntat d’un canvi de gènere d’una d’elles, problemes de convivència de la família i possiblement una situació d’assetjament escolar. A Saint-Jean-de-Luz, un adolescent va matar la seva professora de castellà d’una ganivetada, al mig de la classe. S’estan investigant les motivacions que van portar el noi de setze anys a cometre l’assassinat. Semblaria que el jove té algun trastorn d’angoixa o depressió, i que està en tractament per haver tingut un intent de suïcidi temps abans.Totes dues notícies evidencien la necessitat de prendre en consideració, i de forma molt seriosa, la salut mental dels adolescents. Nombrosos estudis alerten de l’augment dels trastorns mentals en la població adulta i en els joves després de la pandèmia. L’adolescència és una etapa de la vida complexa per si mateixa, amb uns canvis hormonals que afecten els estats d’ànim. Les circumstàncies actuals de moltes famílies són complexes, amb inquietuds que també pateixen els joves. L’escola és un dels llocs on es poden detectar situacions de risc, però els docents han de fer front a casos cada vegada més complexos. Els professors tenen moltes dificultats per entendre els adolescents i saber com actuar davant de nous conflictes. La responsabilitat no pot ser únicament de l’escola, ja que són moltes les causes dels trastorns mentals dels adolescents. Cal la col·laboració de les famílies i el suport dels professionals sanitaris i de les institucions per afavorir formacions i protocols que permetin prevenir i detectar a temps situacions de risc, i evitar nous episodis com els que hem viscut els darrers dies.