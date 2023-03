Repartint cadires?

Actualitzada 01/03/2023 a les 06:04

Jo no sabria dir ara mateix si es tracta d’un invent de la premsa o forma part de la realitat, però pel que sembla el repartiment de cadires ja ha començat. Fins i tot abans de l’inici de la campanya electoral. Potser és el fet que aquestes eleccions poden semblar incertes, potser és el fet que es pretengui que així sigui o potser que tan sols es tracti d’estratègies? D’una banda, conec perfectament com treballa la premsa. Normalment sobre la base de trucades telefòniques des d’un despatx i a veure si algú pica i n’engega alguna... D’altra banda, també conec com es treballa des dels diferents partits polítics: tirant la pedra i amagant la mà... La notícia apareguda fa uns dies que en el cas que Demòcrates s’imposés als comicis sis candidats optarien a formar part d’un futur Govern i la posterior notícia que el compromís de DA amb Acció es traduiria en una ambaixada als Estats Units, no és que em sorprengués gaire, però sí que em va semblar de molt mal gust. Sobretot quan encara ni tan sols ha començat la campanya electoral. Tot plegat fa que em pregunti coses com: es mereix alguna cosa Acció? Funcionen les portes giratòries? Tan sols hi ha una mica de coherència al PS? Algun ministeri quedarà per als liberals? Es prometen realment cadires abans de les eleccions? Funcionen realment tots els pactes abans de les eleccions? Serveix d’alguna cosa fer una llista amb poques opcions de guanyar? Tot això, entre altres temes varis... Bé, millor esperar a veure la campanya, els programes electorals i després decidir... Que els pactes, si ja no hi són, ja vindran.