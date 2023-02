Actualitzada 28/02/2023 a les 05:56

Com que diumenge vaig veure unes captures de pantalla escandaloses que havia penjat David Gálvez sobre les respostes que havia obtingut demanant a ChatGP sobre la seva obra —i que eren delirants— no he pogut reprimir l’enveja i he fet igual. La resposta: “Albert Villaró és un escriptor andorrà que ha escrit diverses obres en català. […]: El llibre dels herois (1989): és una novel·la que explora la figura dels herois i les seves motivacions. El llibre de la màgia (1993): és una obra que combina elements de fantasia i realitat, i explora el concepte de la màgia des d’un punt de vista filosòfic. La ciutat invisible (1996): és una obra que explora la relació entre el poder i la imaginació, i presenta una ciutat imaginària i les seves lleis. Els esperitistes (2000): és una novel·la que explora el món dels esperitistes i les seves pràctiques, i planteja preguntes sobre la vida i la mort. Els jardins incendiats (2006): és una obra que explora les conseqüències de la guerra i la violència, i presenta un món en què la natura i la cultura es troben en conflicte. La dansa dels àngels (2013): és una novel·la que explora la relació entre la vida i la mort, i presenta una protagonista que viu diferents vides en diferents èpoques i llocs.” Li he dit que fatal, que ni una. Li suggereixo que busqui els llibres a Sant Google, que allà els tenen bé i hi són tots. La resposta: hi té accés però diu que ha de proporcionar informació sense haver-hi de recórrer. Estem ben apanyats. Si ens han de dominar intel·ligències com aquestes ja podem llençar la gorra al foc.