Tesi, antítesi i síntesi

Actualitzada 21/02/2023 a les 06:06

La tesi: els Mossos són policies sense cor, amb afany recaptatori fora mida, que planten paranys en forma de radars als llocs més impensats i que tenen com a objectiu predilecte els pobres conductors amb placa andorrana, als que persegueixen amb un urc injustificat només per haver comès el pecat de voler anar a fer una mariscada a port o anar al pueblo a veure la padrina. Els andorrans no tenen cap culpa de tenir cotxarros potents i conduir més bé que ningú, cosa que es demostra veient com de sapastres són els conductors de placa espanyola quan van per Andorra. Els d’aquí no s’esbraven: els lents són els altres. I, sobretot, si et multen in flagrante mai no paguis amb visa: sempre trinco-trinco. L’antítesi: els conductors amb placa andorrana són uns psicòpates al volant, que viuen comprimits entre muntanyes i una xarxa viària exígua i infartada: a la que premen una mica l’accelerador ja són fora del país. Un cop superada la frontera, tota carretera és Montmeló, les línies contínues són per fer bonic i així que surten Runer avall ja se’ls hauria de fer un càrrec, perquè en algun moment o altre cometran alguna infracció. La síntesi: la policia catalana és una formidable màquina de multar, sí. Això no treu que, els dies de cada dia i sobretot els caps de setmana, vegis cotxes amb l’escut de les vaques i la mitra fent veritables animalades. 1.133 multes en un any —tres al dia— encara sembla poc. Per cert, 1.133: l’any en què el comte Ermengol VI va vendre al bisbe Pere Berenguer els drets sobre Andorra, mira tu quina casualitat, tot un detall.