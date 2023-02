Globus per Andorra?

Actualitzada 20/02/2023 a les 06:09

Un globus va entrar a l’espai aeri nord-americà el 28 de gener. Ràpidament, l’FBI va determinar que probablement era el govern xinès que va enviar aquest globus per espiar el Canadà i els EUA. L’esfera va ser finalment abatuda. L’única cosa de què fins avui estem segurs és que el baló era xinès.Altres governs també han expressat la seva preocupació. El Japó també hi va intervenir, dient que es van detectar tres ovnis de reconeixement xinès que volaven pel seu espai aeri entre el 2019 i el 2021.Mentrestant, la Xina ha negat rotundament l’execució d’un programa de vigilància. Sosté que el globus abatut pels EUA va ser un globus meteorològic llançat fora de rumb i va dir que el Japó hauria de “deixar de seguir els EUA” fent “especulació”.La setmana passada se’n van detectar tres més als Estats Units i van ser abatuts. Però ràpidament es va establir que aquests globus no eren controlats per la Xina i probablement van ser enviats per entitats privades... dels EUA!És poc probable que aquests balons representin una greu amenaça per a la seguretat de les nostres democràcies o que substitueixin l’espionatge molt més sofisticat que es fa diàriament a través de mitjans digitals entre la Xina, els EUA, Europa, Rússia, Israel i l’Índia, només per esmentar-ne alguns.Però podria Andorra aprendre d’aquest frenesí de la diplomàcia amb globus? Potser! Utilitzant globus comercials per connectar algunes ciutats veïnes com París, Milà, Amsterdam i, per descomptat, Madrid, amb Andorra la Vella. Ser el primer país a llançar vols en globus per a passatgers podria ser un gran cop de màrqueting per a Andorra. Moltes empreses han planejat llançar aquests globus l’any 2025, ja que ara s’alimenten amb gas líquid propà segur. Tot i que mai no substituirien els avions, perquè transporten menys passatgers i volen fins a deu vegades més lentament, aquests globus ofereixen una experiència molt més còmoda. Qui no es plantejaria pujar en un a les 18h a París i aterrar a les 10h l’endemà a Andorra la Vella i poder observar els Pirineus des de dalt, mentre sopem al llit? El millor? Els globus no requereixen aeroport, només una superfície plana de la mida d’un petit camp de futbol! Vejam quin partit polític andorrà adoptarà els globus com a arma de màrqueting.