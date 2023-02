Liechtenstein-Andorra

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:15

Que les relacions internacionals són per a Andorra un element clau no és només un fet, sinó una necessitat de qualsevol país en un món dominat per les grans potències. Per això, els intercanvis institucionals amb països similars esdevenen crucials per a l’avenir del nostre país. Dijous passat Andorra va rebre el Sr. Daniel Risch, primer ministre de Liechtenstein, una visita clau per orientar el futur d’Andorra i marcar posicions en les negociacions de l’acord d’associació amb la UE. Aconseguir un acord similar al que Liechtenstein va obtenir als anys 90 afavoriria els interessos del nostre país. Si bé l’economia de Liechtenstein depèn principalment d’una forta indústria exportadora i d’un important sector financer, estretament vinculat al suís, l’andor-rana depèn principalment del turisme i serveis. De Liechtenstein podem aprendre a desenvolupar el sector industrial i a diversificar la nostra economia, de la mateixa manera que ells han mostrat un gran interès pel nostre model turístic. Liechtenstein va obtenir, amb el seu acord amb la UE, l’anomenada “solució especial” respecte a la lliure circulació de persones, que va permetre mantenir un sistema de quotes que ha facilitat, tal com va recordar Risch en declaracions a la premsa, que molts dels treballadors del Principat alpí siguin transfronterers i hi treballin –això sí, en unes condicions laborals especialment atractives. Aquesta mesura de salvaguarda va permetre el seu equilibri demogràfic i, alhora, la competitivitat del mercat laboral, en un acord sense precedents que Andorra haurà d’intentar obtenir a fi d’assegurar el seu equilibri demogràfic a mitjà termini. Andorra i Liechtenstein comparteixen moltes similituds i certes diferències. I quelcom reconegut és que el model de Liechtenstein en les relacions amb la UE és un model d’èxit, però alhora d’excepció, atesa la seva vinculació amb Suïssa. L’encaix amb Europa amb el respecte per les especificitats pròpies va suposar per a la població de Liechtenstein, d’acord amb el Rapport #18 del Liechtenstein Institut (2011), una bona percepció social de les relacions amb la UE. La consecució del respecte per les especificitats d’Andorra en les nostres negociacions de l’acord d’associació serà clau per a l’obtenció d’una resposta favorable de la ciutadania andorrana i d’un bon acord que ens beneficiï a tots.