Actualitzada 17/02/2023 a les 06:24

D’ençà l’anunci de l’aliança socialdemòcrata no hem parat de percebre –perquè així ens ho feu fet saber molts i moltes de vosaltres– com la confiança en el futur ha retornat i s’ha recuperat l’esperança de fer possible el canvi que Andorra necessita, que tant demana la majoria de la ciutadania, i que, de mica en mica, es va fent rea­litat.Davant d’aquest repte els socialdemòcrates som conscients de la responsabilitat que això comporta i de l’oportunitat històrica per al país que representa.Per exemple, amb el fet que només nosaltres podem ser capaços de solucionar la problemàtica de l’habitatge. I no només perquè tenim ben clares les línies de solució, com ara la promoció de l’habitatge a preu assequible i d’habitatges socials per als col·lectius més vulnerables, sinó que també perquè sabem que caldran grans pactes nacionals, al si del Consell General i també, és clar, amb les administracions comunals, la societat civil i els propietaris.Una manera de fer que s’escapa absolutament de la personalitat política del Sr. Xavier Espot i amb la qual els socialdemòcrates sabem que serem capaços de crear els mecanismes que permetin una solució a aquesta greu situació. Així ho hem demostrat aquesta mateixa legislatura proposant reiteradament un pacte d’Estat per a l’habitatge. Cal que sumem tots els recursos disponibles per resoldre aquesta urgència imperiosa, no podem permetre’ns prescindir de res ni de ningú. No si volem solucions equilibrades i duradores.Com també per concloure de forma positiva la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea com ja vam fer, per altra banda, amb motiu de l’acord monetari. Una negociació que s’ha anat allunyant de la ciutadania, generant dubtes en l’àmbit econòmic, col·legis professionals i sector bancari, sobre la defensa de les posicions a Brussel·les, fent que avui la ciutadania, l’empresariat i els professionals liberals tinguin més dubtes dels que hi havia a l’inici de la legislatura.I també cal fer-ho extensiu a una gestió rigorosa i sobretot amb total transparència del diner públic.