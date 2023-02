Joves al Consell

Actualitzada 15/02/2023 a les 06:22

No em vull referir al Consell General dels joves on els alumnes de tercer any de segona ensenyança de tots els centres escolars acudeixen per atansar-se a la tasca del legislador donant a conèixer les seves idees en una simulació de Consell General. Vull parlar, pel que estic veient aquest any, que podem tenir un Consell General farcit de joves. Almenys això és el que preveig a data d’avui, en què escric aquestes quatre ratlles... El que he pogut constatar és que entre tantes llistes noves (massa, al meu entendre), amb molta gent jove, i les llistes habituals, també amb joves talents (on he de dir que no conec gairebé ningú), preveig un canvi interessant, que ja veurem si finalment s’acomplirà. Val a dir que el Consell General ja ha anat canviant una mica i no és tant el que era abans: Una sèrie d’elefants gairebé caducats, o altrament dits assalariats permanents de la política. Però que encara ha de canviar més. O almenys espero que així sigui. Un altre tema és que aquestes llistes tinguin uns suplents amb empenta i vàlids, que no siguin tan sols per omplir els llocs o forats següents... Ja sabem que molts cops aquests suplents han entrat o seguiran entrant al Consell General, pel motiu que sigui, creant la figura del conseller mut (aquell que no intervé mai), o la figura del conseller apolític (aquell que diu que ell no és polític ni fa política). El que em sembla una bajanada és el tema de la paritat, tant em fa que siguin homes, dones o el que sigui si són vàlids... Crec que seria important deixar pas als joves, cada cop més preparats, i retirar ja d’una vegada les figures de sempre que ja comencen a estar una mica caducades.