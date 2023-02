El dret de votar

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:07

El fet de votar a les eleccions és l’oportunitat dels ciutadans de valorar o l’acció del govern actual o de proposar canvis. Segons el Termcat, representa el “dret de les persones a prendre part en processos públics de presa de decisions, especialment eleccions, i a manifestar-hi la seva voluntat mitjançant un vot”. Històricament, a Andorra la participació en les eleccions tant generals com comunals superava les mitjanes que podien presentar països del nostre entorn. Cada vot tenia, i encara té, un valor que pot fer decantar la balança cap a un grup polític o cap a un altre. El fet de trobar-nos en un moment econòmicament complex i de molts reptes, com a ciutadans ens obliga a participar. L’abstenció ens impedeix escollir aquells representats que han de prendre decisions per part nostra, i que incideixen en el món en el qual volem viure. Ja sabem que no sempre és fàcil prendre decisions, i que moltes vegades, el que agrada a un, no agrada a un altre. Per tant, el nostre vot ens dona la força necessària per ser exigents en el compliment dels programes electorals, i reforça la participació dels ciutadans per millorar la integració. L’enquesta política del 2020 duta a terme pel Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans, al 2019 tot i que els percentatges de participació van ser lleugerament superiors, els motius que van recollir entre els qui no van voler votar van ser que “no li interessa, no segueix la política”, “no té prou informació”, “manca de confiança en els partits o en els polítics” o que “no li n’agradava cap, no s’identifica amb cap partit”. Aquesta informació ha de ser considerada quan es dissenya la campanya electoral per poder arribar a aquests grups poblacionals, que tot i disposar de molta informació a les xarxes socials o als mitjans de comunicació, no troben que sigui la que necessiten per identificar-se en el procés electoral i ser-ne part activa. I es pot entendre que una part dels ciutadans hagin perdut la confiança en la democràcia, però la seva imperfecció ens han d’encoratjar a defensar-la i a fer propostes per millorar-la. Durant quatre anys opinem, valorem, critiquem o defensem cada una de les accions o decisions que un govern adopta. Algunes les entenem i altres no. Algunes les acceptem i altres no. Ara hem de votar, si no, no hi tens res a dir.