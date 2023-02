El Conveni d'Oviedo

Actualitzada 08/02/2023 a les 06:00

La bioètica i els drets humans. El BOPA, si encara no ho ha fet, deu estar a punt de publicar el text del Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina, conegut amb el nom de Conveni d’Oviedo, fet allí el 4 d’abril de 1997. És obra del Consell d’Europa que, amb aquest Conveni Europeu de Drets Humans i Biomedicina, va iniciar un procés de juridificació de la bioètica universal. És un tractat pioner i un dels grans acords internacionals sobre bioètica, llargament reivindicat pel nostre comitè nacional de bioètica. Andorra ara ja és part d’aquest acord internacional i, així, ens unim a la protecció de la dignitat i dels drets humans en les activitats biomèdiques i biotecnològiques. Aquest Conveni d’Oviedo s’integrarà en el nostre ordenament jurídic a partir de la seva publicació al BOPA, com demana la nostra Constitució. Tenim ja el marc vinculant on moure’ns dins la coherència del sistema jurídic europeu.El text del conveni és curt, preàmbul i 38 articles. Se n’ha dit que és un conveni de mínims. Té, però, una gran importància. El Consell d’Europa va ser el primer a promoure i convenir un dret comú i els principis generals en matèria de bioètica. Aquests, per exemple, són els primers capítols del text: sobre el consentiment, sobre el respecte a la vida privada i el dret a la informació, sobre el genoma humà, sobre la recerca científica, sobre l’extracció d’òrgans i de teixits provinents de donants vius amb finalitats de trasplantament o sobre la prohibició de lucre i utilització d’una part del cos humà. És un conveni-marc que, com el mateix text preveu, pot ser desenvolupat posteriorment. El Consell d’Europa ja n’ha aprovat quatre protocols addicionals: sobre prohibició de clonació d’éssers humans (1998), sobre trasplantaments d’òrgans i teixits d’origen humà (2002), sobre investigació biomèdica (2005) i sobre biomedicina i proves genètiques amb finalitats de salut (2018).El Principat amb l’aprovació, ratificació i publicació d’aquest Conveni d’Oviedo dona un gran pas i ens unim al caminar europeu de la bioètica. Queden els protocols, però la propera legislatura ja decidirà.