Eleccions a la vista

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:30

Esgotada la legislatura, els partits que fa dies que estan en precampanya tenen menys de dos mesos per fidelitzar els seus votants i seduir nous electors. El Consell General ha celebrat la darrera sessió plenària, aprovant el pressupost amb el suport de la majoria parlamentària. Un cop s’obri el període de campa­nya, els diferents grups faran públics els programes amb les mesures que volen implementar si guanyen; finalment, els més de 30.000 electors podran votar les opcions amb què més s’identifiquin. Triar amb responsabilitat exigirà dedicar temps a la lectura i reflexió, per l’abundància d’opcions que concorren als comicis.L’informe del CRES sobre l’abstenció en les eleccions generals del 2019, amb un cens electoral de 27.278 persones, destacava que quatre de cada deu andorrans amb dret a vot havien nascut fora del país i que els no residents (4,8%) s’hi van implicar poc, participant de manera gairebé testimonial. La participació dels electors més joves, d’entre 18 i 35 anys, no va arribar al 60%, molt per sota de la dels majors de 35 anys. Crida l’atenció que un de cada tres votants reconeixia lligams d’amistat o familiars amb candidats, que un 14% havia rebut algun aspirant en el porta a porta i que la majoria no havia consensuat el vot amb la família. Per blocs ideològics, a l’enquesta d’opinió política del 2022, la tercera part es decanta pel centreesquerra i esquerra, a poca distància dels que s’identifiquen amb el centredreta i dreta, mentre que els de centre són el 17% i els indecisos un 19%. El 44% es mostra satisfet amb la democràcia andorrana, mentre que el 32% no ho està, argumentant que el Govern respon a interessos particulars, que no es respecten els drets socials i que el sistema no és democràtic.Els partits trobaran una ciutadania majoritàriament interessada per la política, segons l’enquesta del 2022. L’interès ha augmentat en els últims anys, tot i que en la darrera dècada hagi disminuït la participació en set punts percentuals, per situar-se en el 68,3% a les eleccions generals del 2019. Canvien les velles formes de fer política: mentre que desapareix el porta a porta i el vot familiar, es redueix la participació. Per lluitar contra l’abstenció, qui estigui fora del país podrà votar per correu, com ho fan els residents a l’estranger.