Tenir immobles a Espanya

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:18

El 28 de desembre del 2022 el regne d’Espanya va publicar la Llei de l’impost temporal de solidaritat de grans fortunes, que modifica la situació dels no residents a Espanya (inclosos els andorrans) que són propietaris d’immobles ubicats a Espanya a través de societats.Fins a la data d’aprovació de l’esmentada llei, la tinença d'immobles situats a Espanya a través de societats no residents no estava subjecta a l’impost sobre el patrimoni per part dels socis no residents. Aquesta situació va canviar el 28 de desembre del 2022, amb l’aprovació de la llei abans esmentada, amb efectes immediats ja per al mateix any 2022, fet que representa l’obligació de tributar per impost sobre patrimoni i pel nou impost sobre la solidaritat de les grans fortunes (ISGF) en aquests casos.Això afecta les persones físiques no residents a Espanya, sòcies de companyies propietàries de béns immobles a Espanya i residents en un país sense CDI o amb un CDI signat amb Espanya que no impedeixi aquesta tributació (com és el cas d’Andorra).S’haurà de tributar anualment aplicant una tarifa progressiva entre el 0,2% i el 3,5% sobre el valor de les participacions.Els accionistes d’una societat amb un patrimoni net d’uns 10 milions d’euros subjectes ara a la nova regulació hauran de tributar per uns 130.000 euros anuals a Espanya, que és superior al llindar del delicte fiscal, si no es paga l’impost.Davant d’aquest canvi legislatiu existeixen solucions potencials que poden millorar la situació de cada persona i que van des de presentar declaracions a la comunitat autònoma competent i valorar impugnar les autoliquidacions presentades, anticipar la successió en vida per reduir la progressivitat d’aquests impostos, analitzar operacions societàries com fusions i escissions de societats que permetin no tributar a Espanya per la tributació nova, analitzar l’aplicació dels beneficis d’empresa familiar...*Vladimir Fernándea, Soci Crowe