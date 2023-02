Actualitzada 05/02/2023 a les 06:18

Veure tantes persones reunides amb un mateix objectiu, fer avançar el país i treballar pel millor futur possible per a Andorra i la seva població, ens genera un gran orgull i molta esperança a tots els que configurem la família de Demòcrates. Així es va exemplificar ahir al matí, a la reunió de treball que vam celebrar amb l’objectiu de configurar el nostre programa electoral per a les properes Eleccions Generals.Prop d’un centenar de persones, entre afiliats i simpatitzants, de sectors diferents i també de parròquies diferents, van respondre a la convocatòria. Repartides en taules de treball (Economia i Finances; Sostenibilitat, Creixement i Mobilitat; Poder adquisitiu i Habitatge; Cultura i Identitat; Joventut, Educació i Esports), segons les seves preferències o experiència, van contribuir a engrandir el debat i a bastir projectes que després es plasmaran al programa electoral.Totes les temàtiques tractades a la reunió es troben al mateix nivell de rellevància, però probablement siguin l’habitatge, la millora del poder adquisitiu i el creixement sostenible on cal dedicar més esforços, perquè són també les principals problemàtiques i on es genera més inquietud entre la ciutadania. Era, per tant, important recollir el màxim de punts de vista possible per enriquir el debat i definir les accions a desenvolupar més beneficioses per al país.Aquesta tipologia de reunions participatives ja les havíem utilitzat en anteriors períodes preelectorals, i vam decidir repetir el format perquè sempre havien funcionat. Però també és cert que mai havien tingut tanta convocatòria, fet que demostra que ara més que mai tenim persones compromeses amb Andorra.Des de Demòcrates sempre hem dit que totes les persones compten, i ahir va quedar plenament demostrat. Tal com va expressar el President del nostre partit i cap de Govern, Xavier Espot, demostren que darrere tenim la millor gent, i que són indispensables per aconseguir traçar el projecte que més bé respongui a les necessitats de la població.