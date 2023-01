Actualitzada 30/01/2023 a les 06:14

Aquest dissabte s’ha celebrat la Fira del Voluntariat amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca dels voluntaris.Aquesta fira ens dona l’oportunitat de conèixer com la societat civil s’organitza i la xarxa d’entitats que desenvolupen les seves tasques al seu voltant. Al nostre país existeix una cultura del voluntariat molt potent. Aquesta s’ha demostrat al llarg de la història en nombrosos esdeveniments. Són moltes les situacions en les quals els voluntaris esdevenen fonamentals, i ho hem pogut viure durant la pandèmia de la covid. Però què representa ser voluntari? Quina és la seva tasca? Els voluntaris són aquelles persones que aporten en una situació de crisi tot el que calgui independent del seu coneixement. Són una part de la població que respon a les diferents necessitats que existeixen amb solidaritat, en favor d’estrènyer llaços d’ajuda amb tots aquells sectors que més ho necessiten. Així aflora la cara més amable i solidària d’aquells que sempre tenim al voltant i en els quals mai no ens fixem. I ho fan de la manera més altruista imaginable. Sense cap contraprestació econòmica ni de cap altre tipus. Però sí amb la satisfacció d’haver aportat alguna cosa positiva en favor de les persones i dels col·lectius desafavorits a qui cal aquesta ajuda. Són gent que els motiva pensar què poden fer per millorar la vida a les persones més vulnerables. D’aquesta manera, la solidaritat es converteix en una bona vacuna contra l’egoisme existent cada cop més en totes les societats. Perquè l’esdevenir de la societat no es pot imaginar sense la figura dels voluntaris. I tothom ho pot fer. Simplement, cal la vocació d’ajudar. D’aportar en positiu. I cal donar-los el suport necessari per part de tothom. Perquè sempre hem d’agrair el rol dels voluntaris. Representen la personalització d’aquesta solidaritat necessària per afrontar diferents situacions crítiques en les quals ens trobem. Un gra de sorra que omple la platja. Perquè tots tenen alguna cosa a oferir per ajudar. Ara s’ha inclòs en els currículums acadèmics dels alumnes de batxillerat la necessitat de desenvolupar un projecte de voluntariat que els ajudarà a fer créixer, en el futur, la consciència col·lectiva, que és imprescindible per tenir una societat solidària.