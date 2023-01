Actualitzada 30/01/2023 a les 06:18

Vagi per endavant que crec fermament que la participació ciutadana és un element implícit a les democràcies occidentals avançades, favorables a la intervenció en la vida econòmica, política, cultural i social, i prova d’aquest posicionament és la proposició de llei que el PS va presentar per regular les iniciatives legislatives populars i que avui aprovarà el Consell General, resolent una mancança que enguany farà trenta anys.La participació ciutadana abasta diferents nivells d’implicació en els processos públics i amb diferents formes de participació: l’accés a la informació pública, a la consulta, als pressupostos participatius, les agendes locals 21 i als consells consultius.Fa pocs mesos que coneixem els òrgans de participació ciutadana com la Visura Ciutadana i les eines dissenyades per fomentar aquesta participació, com l’Audiència Ciutadana. Més enllà dels noms triats, m’enutja l’ús partidista i interessat de “l’audiència” sobre habitatge i poder adquisitiu, tal com vam poder veure –els qui van tenir la paciència de fer-ho– dimarts, al més pur estil Aló presidente d’Hugo Chaves –per sort, més curt–.Més que El cap de Govern respon, va ser el cap que fa un repàs complaent i treu pit de les “mesures” realitzades, aprofitant-ho per fer campa-nya electoral. Unes respostes preparades i seleccionades. Per a això no calia fer un directe. I a través de l’artefacte propagandístic d’excel·lència del Govern: Andorra Televisió. Quanta feina té la nova directora si es creu això de la pluralitat informativa d’un mitjà de comunicació públic!Senyor cap de Govern, us heu confós d’instrument. Si voleu fer campanya, convoqueu les eleccions, participeu en debats cara a cara, confronteu idees i projecte i deixeu-vos de posades en escena teatralitzades, perquè així feu un flac favor a la participació i a la ciutadania d’aquest país. Confio, per salut democràtica, que serà la primera i darrera d’aquesta legislatura.