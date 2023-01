“La ciutadania respon”

Actualitzada 27/01/2023 a les 06:24

Dimarts passat el Cap de Govern va fer a través de la televisió pública, aquella que paguem entre totes i tots, un intent d'exercici de transparència.La idea del format era respondre preguntes de la ciutadania, enviades prèviament a través d’una pàgina web, i que tractessin sobre la problemàtica del poder adquisitiu i de l’habitatge. Qüestions que, òbviament, van ser minuciosament escollides, extensament preparades i que van tenir un aire (tant les preguntes com les respostes) força electoralista.Per a aquells que em criticaran abans de llegir l’article sencer, haig de dir que una vegada va acabar el programa “el Cap respon” vaig mirar a les xarxes socials la reacció de la ciutadania per copsar tots els punts de vista i veure quines justificacions donaven els seus partidaris. Però va ser bastant unànime: “el Cap respon” ni va ser un exercici de transparència, ni va contestar directament les preguntes seleccionades ni va donar cap resposta més enllà de vendre la suposada “feina feta” que repeteix constantment.Però, sobretot, vaig treure una conclusió força important: la ciutadania ja no se'l creu. Ni a ell ni al seu govern, que després de quatre anys de mandat ha deixat el país amb una de les majors crisis de la història pel que fa a poder adquisitiu.El cap de Govern no pot dir que s’estan fent coses quan cada vegada hi ha més andorrans i residents que no poden viure i estan marxant; quan hi ha treballadors estrangers que necessitem i que volen venir al país i no poden pels preus de l’habitatge, quan la gent ha d’utilitzar gairebé tot el sou per pagar un lloguer i quan no està aportant cap política efectiva i real que hi posi solució. Si no en té, de solucions, Sr. Espot, almenys escolti les propostes que li hem fet des del PS en els últims anys, que no són poques.Estic d'acord que faci precampanya, però no a força d’enganyar la ciutadania dient que s'estan fent coses. Estan empobrint-nos i creant un Estat assistencialista, perdent tota opció de fer polítiques en pro de l'Estat del benestar. Estan fent un Estat que podrà sobreviure només amb les ajudes de Govern.* Pere Baró, Secretari d’organització del PS