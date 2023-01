Actualitzada 23/01/2023 a les 06:07

En Medvédev, el cap del Consell de Seguretat de Rússia i titella del Vladímir Putin, va tornar a advertir dijous que la derrota de Rússia a Ucraïna podria conduir a una guerra nuclear. Evidentment, aquestes paraules van dirigides al no gaire valent canceller alemany, l’Heer Olaf Schultz, poc abans de la reunió de l’OTAN que va tenir lloc a Alemanya aquest cap de setmana per parlar de proporcionar tancs Leopard alemanys a Kíev.Mentre Rússia es prepara per mobilitzar uns 500.000 reclutes —sense educació i sense formació— de les seves repúbliques més pobres en un esforç per aclaparar l’heroica defensa d’Ucraïna a Bakhmut, s’ha tornat urgent per a Ucraïna que els seus aliats intensifiquin el suport i lliurin els tancs promesos. Som davant un punt d’inflexió en la guerra, perquè Putin està decidit a capturar la regió de Luhansk sigui quin sigui el cost, en diners però sobretot en vides. Alemanya s’ha beneficiat innegablement de la seva política de mantenir bones relacions amb tots dos camps. D’una banda, és protegida per l’OTAN mentre importa gas i petroli barats de Rússia. Reobrir les mines de carbó a Alemanya és una idea bruta —pregunteu-ho a la Greta, que va ser detinguda per protestar a la mina de Garzweiler 2—, després que els polítics alemanys, durant anys, hagin amonestat Europa per usar energia nuclear i no ser prou verda. Ara Alemanya ha de decidir exactament quina és la seva posició quant a la seguretat, dependència energètica, però el temps s’ha esgotat.Les divisions de l’aliança s’han fet més públiques els dar-rers dies: a principi de la setmana passada, el primer ministre de Polònia va dir que podien conduir els seus tancs de fabricació alemanya a Ucraïna, fins i tot sense l’aprovació de Bonn. Però l’ajuda i els tancs alemanys no són suficients. El mateix poble rus ha de decidir quin tipus de futur vol a llarg termini. El final de la guerra només arribarà quan el poble rus decideixi que vol ser lliure, després de segles d’opressió per part dels tsars i després de tirans sanguinaris com Stalin i Putin. És hora que el poble de Rússia decideixi recuperar el seu país de les mans dels governants cleptòcrates que inverteixen a tot arreu excepte en sectors que puguin afegir valor i diversificar la seva economia.