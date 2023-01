Actualitzada 20/01/2023 a les 06:18

Aquest dilluns he constatat que reclamar i fer-nos pesats, encara que sigui durant anys, dona els seus fruits. Des del PS fa molt temps que hem exposat en reiterades ocasions la necessitat de tenir un consolat general de Portugal a Andorra. Un fet que, per fi, hem pogut saber que es podria complir el primer semestre del 2023.Tenir un consolat general i un cònsol general que resideixi al país permanentment són dos elements claus per recuperar la presència portuguesa al Principat, sobretot després del tancament de l’ambaixada.És essencial per recuperar la representativitat digna i permetre als residents portuguesos que puguin solucionar problemes burocràtics sense haver de marxar d’Andorra i d’afrontar reptes que han quedat pendents com, per exemple, temes relacionats amb la Seguretat Social o l’ensenyament de la seva llengua dins d’hores no lectives, entre altres.I per fi, aquest 2023, sembla que podrà ser una realitat.Però tot això no ho sabem pel Govern d’Andorra, no. Ho hem pogut conèixer perquè ens hem interessat personalment pel tema i ens hem reunit amb representants polítics de la zona de l’Alto Minho, que ens han informat que l’obertura està prevista per a aquest any i que, de fet, ja tenen identificat l’edifici on s’ubicarà.Aquestes trobades amb presidents de cambres com la de Viana do Castelo, Caminha, Valença, Paredes de Coura i amb el secretari general adjunt del PS portuguès, Joao Torres, també ens han servit per donar-los a conèixer la necessitat de més cooperació cultural i econòmica entre Portugal i Andorra, que fa temps que està abandonada tot i les increïbles possibilitats d’intercanvi que tenim.Un lligam que s’ha de fer des de la diplomàcia política i un desconeixement del nostre país que, malauradament, he pogut constatar en molts dels representants polítics, tot i tenir tants ciutadans que hi resideixen.És per això que, tot i que ens fem pesats, des del PS estem molt agraïts que una de les nostres reivindicacions històriques finalment es dugui a terme i que seguirem treballant per tal que Andorra i Portugal siguin dos territoris que es coneguin a la perfecció.* Pere López, President del grup socialdemòcrata