Fiscalitat de les permutes

Actualitzada 14/11/2022 a les 06:37

Recentment, el Departament de Tributs i Fronteres (DTF) ha publicat un recull de les consultes vinculants més recents. Entre aquestes consultes, se’n va publicar una relativa al tractament fiscal de les permutes immobiliàries de terreny a canvi d’obra futura que té implicacions rellevants sobre quan i com es merita l’IGI, i aclareix diferents qüestions relatives a la consideració del lliurament del terreny com un pagament anticipat de les futures construccions a bastir sobre el mateix.La permuta de terreny a canvi d’obra o edificació futura és un contracte molt habitual que permet al promotor immobiliari adquirir el sòl sense haver de pagar-ne el preu en diners, obtenint la cessió de la propietat d’una finca a canvi de l’adjudicació d’una construcció futura.Fins ara aquests tipus d’operacions portava a diferents interpretacions sobre en quin moment es merita l’IGI: si és en el moment de l’entrega del terreny, o bé en el moment en què el propietari del terreny percebia la contrapartida en forma d’obra al final de la construcció. Davant d’aquest dubte, en molts casos per comoditat per les finances dels promotors, s’optava per pagar l’IGI el més tard possible, al final de la obra amb l’entrega de les construccions.La consulta aclareix que l’entrega del terreny a canvi d’edificacions futures es considera un pagament anticipat, i és aleshores quan es merita l’IGI, deixant clar que no és al final de la operació quan s’ha de pagar aquest impost.Addicionalment també aclareix sobre quina base de tributació s’ha de calcular aquest IGI, i és pel valor de mercat de les futures edificacions a la data de signatura del contracte de permuta.Això representa que s’haurà de repercutir l’impost en el moment de signar el contracte de permuta emetent la factura corresponent, i que en el moment en què es posin a disposició les edificacions acabades a l’altra part no s’haurà de repercutir IGI.