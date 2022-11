Mort a la tirolina

Actualitzada 08/11/2022 a les 06:18

El titular ho diu tot, o encara més ajustat: “Un home grava la seva pròpia mort al caure d’una tirolina.” I per si no en tens prou, a continuació pots veure el vídeo; això sí, amb l’advertiment que les imatges poden ferir la sensibilitat de l’espectador. De debò? No fotis.Per sort, soc capaç d’aturar el vídeo just en el moment que comença a reproduir-se i m’estalvio presenciar una escena trista que sols hauria de ser així: trista i desgraciada, i no hauria de tenir res de macabre, ni de viral.Avui en dia, hi ha molts programes de televisió i pàgines web que es dediquen a reproduir vídeos d’aquest tipus. De vegades, com deia al començament, t’avisen, no fos cas que hi hagués un nen mirant la televisió, tot i que si en aquell moment està sol, o els pares estan distrets fent una altra cosa, segurament el veurà i li crearà un impacte impredictible.La veritat és que la profusió d’aquest tipus de contingut espanta.Hi ha casos flagrants; d’altres que poden ser qüestionables, però en qualsevol cas sempre s’haurien d’emetre en franges horàries pensades per protegir els més petits.El mateix passa amb la informació de caràcter general. És just assabentar-se de les atrocitats de la guerra; saber si es produeixen problemes de violència policial, racial o de qualsevol altre tipus per conèixer la realitat del món en què vivim i les reaccions de la gent.Jo potser optaré per no veure les imatges, però almenys sí que vull ser informat, la qual cosa és molt diferent. Un informatiu està fet per això, per informar, i aquí sembla imperar certa lògica, i quasi sempre amb cert avís davant d’imatges molt tràgiques.Altra cosa són els vídeos, i tornem a l’inici de l’article, que fan servir programes d’entreteniment que obeeixen a ments estranyes, per no dir obtuses, almenys sota el meu punt de vista. Accidents de cotxe, atropellaments, persones que es tiren d’un edifici. De veritat hi ha gent que gaudeix amb aquest tipus de contingut? Quina gràcia té?Si em diuen que en la filmació d’un accident ningú pren mal o que el pilot ha salvat miraculosament la vida, és probable que el miri, però el que no entenc és delectar-se amb el dolor dels altres. Estic a favor de la llibertat d’expressió, però penso que aquest tipus de programes haurien d’estar ben delimitats i informar conseqüentment a tot­hom.Morir en una atracció és molt tràgic. Emetre una gravació al respecte, una absoluta falta de respecte al difunt i a les tràgiques circumstàncies de la seva mort.