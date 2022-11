Actualitzada 08/11/2022 a les 06:19

Des d’aquest divendres fins diumenge torna el Vide Dressing, el mercat de roba i complements de segona mà que s’organitza a la Massana i que no para de créixer: aquesta edició seran uns 90 paradistes i ocuparan dos espais!No és la primera vegada ni serà l’última que comentem sobre la importància de, ja no reciclar, sinó de reutilitzar i aquests mercats de segona mà en són un bon exemple. A més, sembla que la cultura de la segona mà, tan arrelada ja fa dècades a països anglosaxons, s’està imposant també aquí, a casa nostra.I si d’una banda, els i les consumidores estem fent un esforç per comprar menys i millor (i fer-ho en iniciatives com el Vide Dressing n’és una bona opció) de manera sostenible i també solidària (cada vegada hi ha més parades en benefici d’alguna ONG), les empreses que produeixen roba també han de fer una evolució cap a un model més sostenible, verd i circular. Aquesta és una de les conclusions a les quals arriben els autors de l’informe de McKinsey L’Estat de la Moda 2022.Segons l’enquesta que forma part d’aquest estudi que es publica cada any, per a aquest any la sostenibilitat serà una oportunitat de creixement (ho consideren un 12% dels que han respost i és la segona resposta més donada només darrere del creixement en digital) i alhora un repte (amb un 14% de les respostes i a continuació de la resposta més alta que era la cadena de subministrament, la logística i la gestió de l’inventari). I ho consideren així perquè tot i ser conscients de l’increment de costos que pot comportar ser més sostenibles, es veuran compensats per la millora de l’impacte que les seves empreses tindran en el medi ambient i la societat.Vull pensar que ho pensen de veritat i no com a greenwashing. Només així faran que millorin les condicions de moltes treballadores del sector, reduiran el consum d’aigua en cada peça nova confeccionada o passaran a un model més circular, per citar alguns exemples.